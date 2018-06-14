СМИ: Ким Чен Ын и Абэ могут встретиться во Владивостоке
Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Отмечается, что правительство Японии «нацелено» на проведение этих переговоров в сентябре во время ВЭФ.
Восточный экономический форум — 2018 пройдёт во Владивостоке с 11 по 13 сентября.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава МИД России Сергей Лавров передал приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию.
В качестве возможного повода для визита северокорейского лидера в Россию назывался ВЭФ.