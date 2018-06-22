Эксперт прокомментировал продление санкций США против КНДР

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Марианна Чурсина
Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков в разговоре с RT назвал ожидаемым продление санкций американским президентом Дональдом Трампом в отношении КНДР на год.
Эксперт прокомментировал продление санкций США против КНДР
  • Reuters

«Трамп во время переговоров на саммите сказал, что единственное, чем он может ответить на доброту, гостеприимство и желание пойти ему навстречу господина Ким Чен Ына —  это отмена совместных учений с Южной Кореей, а также приостановка введения дополнительных ограничительных мер к уже действующим. Американский президент очень чётко обозначил, что встреча является ознакомительной», —  напомнил он.

По мнению Судакова, продление санкционного режима для американской стороны представляет собой вопрос «ежедневной позиции».

«Полагаю, что США в ближайшее время не станут снимать санкции с КНДР, пока те не пойдут на кардинальные меры по лишению себя ядерных зубов. Как только они выдернут их, тогда американцы готовы будут пойти на какие-то компромиссы. А так это просто ритуальные танцы, ведь кнут гораздо более эффективен, чем любой пряник», —  подчеркнул эксперт.

Ранее Трамп продлил санкции в отношении КНДР.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США. 

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