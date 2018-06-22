Эксперт рассказал, почему США будут сохранять санкции в отношении КНДР
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- Reuters
«Трамп может говорить что угодно про замечательный саммит. В действительности же не совсем понятно, на какие уступки со своей стороны он готов пойти. Северная Корея, фактически уничтожив ядерный полигон, уже пошла на них, приостановив все работы с ядерным оружием. А США взамен вводят очередной раунд санкций. Такая асимметрия будет продолжаться и дальше. Вопрос в том, насколько у кого хватит нервов», — сказал он.
Брутер также предположил, что американцы вряд ли пойдут навстречу северокорейской стороне.
«Они считают, что это и так уже огромная уступка — приостановка манёвров с Южной Кореей. В действительности всё будет продолжаться до тех пор, пока США не убедятся, что получили односторонние преимущества. И только в этот момент они будут готовы отказаться от формальных санкций», — заключил эксперт.
Ранее Трамп продлил санкции в отношении КНДР.
12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.