Эксперт рассказал, почему США будут сохранять санкции в отношении КНДР

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал решение президента США Дональда Трампа продлить на год санкционный режим в отношении КНДР.

«Трамп может говорить что угодно про замечательный саммит. В действительности же не совсем понятно, на какие уступки со своей стороны он готов пойти. Северная Корея, фактически уничтожив ядерный полигон, уже пошла на них, приостановив все работы с ядерным оружием. А США взамен вводят очередной раунд санкций. Такая асимметрия будет продолжаться и дальше. Вопрос в том, насколько у кого хватит нервов», — сказал он.

Брутер также предположил, что американцы вряд ли пойдут навстречу северокорейской стороне.

«Они считают, что это и так уже огромная уступка — приостановка манёвров с Южной Кореей. В действительности всё будет продолжаться до тех пор, пока США не убедятся, что получили односторонние преимущества. И только в этот момент они будут готовы отказаться от формальных санкций», — заключил эксперт.

Ранее Трамп продлил санкции в отношении КНДР.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.