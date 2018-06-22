Трамп продлил санкции в отношении КНДР

Американский президент Дональд Трамп на год продлил санкционный режим в отношении КНДР.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Как отмечается, это связано с существованием и риском распространения используемых для производства ядерного оружия материалов, а также с действиями и политикой КНДР.

Санкции были введены рядом указов от 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годов.

Ранее Трамп на конференции по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.