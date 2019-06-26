Трамп оценил возможность новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что рано или поздно проведёт новую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Рано или поздно мы проведем её», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Также Трамп вновь отметил, что «очень хорошо ладит» с лидером КНДР.

Ранее президент США заявил, что получил «очень тёплое» письмо от Ким Чен Ына. Позднее стало известно, что северокорейский лидер получил личное письмо от Трампа.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.