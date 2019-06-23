СМИ: Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, прочитав послание президента США, Ким Чен Ын «с удовлетворением заявил, что письмо имеет отличное содержание».

О чем именно говорилось в письме, не уточняется.

«Ким Чен Ын заявил, что он всерьёз рассмотрит интересное содержание (письма. — RT)», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп рассказал, что получил «очень тёплое» письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Кроме того, американский лидер не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном, добавив, что у них «очень хорошие отношения».

В середине марта эксперт Евгений Ким в беседе с НСН оценил заявление КНДР о том, что США должны пересмотреть свой «метод расчётов» для продолжения переговоров с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации.