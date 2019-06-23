СМИ: Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
По данным агентства, прочитав послание президента США, Ким Чен Ын «с удовлетворением заявил, что письмо имеет отличное содержание».
О чем именно говорилось в письме, не уточняется.
«Ким Чен Ын заявил, что он всерьёз рассмотрит интересное содержание (письма. — RT)», — говорится в сообщении.
Ранее Трамп рассказал, что получил «очень тёплое» письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Кроме того, американский лидер не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном, добавив, что у них «очень хорошие отношения».
В середине марта эксперт Евгений Ким в беседе с НСН оценил заявление КНДР о том, что США должны пересмотреть свой «метод расчётов» для продолжения переговоров с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации.