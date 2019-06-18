«Новая модель отношений»: как визит главы Китая в КНДР может повлиять на ситуацию на Корейском полуострове
- Ким Чен Ын и Си Цзиньпин
- © KCNA / REUTERS
Си Цзиньпин 20—21 июня посетит с государственным визитом Северную Корею. Об этом сообщил официальный представитель отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Чжаомин.
Грядущий визит станет первой за 14 лет поездкой китайского лидера в КНДР. Последним председателем КНР, который официально посетил Северную Корею, был Ху Цзиньтао в 2005 году. Стоит отметить, что Си Цзиньпин уже приезжал в КНДР в 2008 году, но тогда он занимал пост вице-премьера китайского правительства.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын пригласил китайского лидера в Пхеньян ещё в январе текущего года в ходе своего последнего визита в КНР.
За прошедший год главы двух стран встречались уже четыре раза — всегда во время посещений Китая председателем Государственного совета КНДР. О подготовке ответного визита Си Цзиньпина ранее сообщали и южнокорейские, и китайские (гонконгские) СМИ, однако до последнего момента никакой официальной информации о сроках поездки не появлялось.
Глобальный контекст
Как отмечают эксперты и мировые СМИ, поездка председателя КНР в Пхеньян состоится после завершения другого его государственного визита — в Россию — и накануне саммита G20, который пройдёт в конце июня в японской Осаке. В ходе этого мероприятия возможны встречи Си Цзиньпина с президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
И у американского, и у российского лидеров также есть опыт общения с Ким Чен Ыном. Но ход и результативность этих переговоров были совершенно разными. Последний американо-северокорейский саммит завершился в конце февраля преждевременно и без особых результатов. Более того, впоследствии стороны не раз высказывали недовольство позицией друг друга, а КНДР даже провела в мае испытания ракет малой дальности. Встреча же Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке, напротив, завершилась на позитивной ноте.
17 июня, когда были названы сроки визита Си Цзиньпина в КНДР, российский министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва пригласил южнокорейских коллег присоединиться «к новой российско-китайской инициативе» по КНДР, которая развивает соответствующую «дорожную карту» 2017 года.
За пару дней до этого о существовании такой инициативы сообщил департамент информации и печати МИД РФ, анонсируя визит южнокорейского министра в Россию. Подробно о содержании документа журналистам не рассказали, но, как отмечал ещё 5 июня по итогам переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин, позиции Москвы и Пекина по поводу урегулирования ситуации на Корейском полуострове совпадают: обе страны нацелены на мирное политико-дипломатическое решение проблем региона.
Также в понедельник представитель президента Республики Корея Мун Чже Ина Ко Мин Чжон сообщила, что южнокорейское руководство было осведомлено о предстоящем визите Си Цзиньпина в КНДР, а Пекин и Сеул вели тесные консультации по данному вопросу. По словам Ко Мин Чжон, Южная Корея надеется, что визит китайского лидера в Пхеньян будет служить делу мира.
«На предстоящей встрече Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, скорее всего, будет обсуждаться российско-китайский план действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. — Он близок идеям северокорейцев, которые говорят о том, что должна быть поэтапная стратегия решения проблемы: ослабление санкций против КНДР в ответ на позитивные шаги северокорейского руководства».
По словам эксперта, по итогам визита Си Цзиньпина в Северную Корею лидеры Китая и КНДР «могут выступить с единым видением того, как должны решаться проблемы Корейского полуострова».
- Туристы в точке пересечения границ России, Китая и КНДР
- Reuters
- © Damir Sagolj
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с RT предположил, что Си Цзиньпин на саммите G20 может что-то «передать американцам», потому что и Москве, и Пекину хотелось бы, «чтобы и Америка, и Северная Корея нашли общий язык в решении ядерной проблемы, следуя российско-китайскому плану действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова по принципу «уступка за уступку и поощрение за поощрение».
С учётом взаимных интересов
По словам Василия Кашина, интенсификация китайско-северокорейских связей в 2017—2018 годах, кульминацией которой должен стать государственный визит Си Цзиньпина в КНДР, свидетельствует о решении ряда проблем, которые в последние годы осложняли сотрудничество двух соседних социалистических держав.
«В начале прошлого года они выстроили новую модель отношений, в рамках которой Северная Корея начала учитывать интересы и особое мнение КНР, — считает Кашин. — И теперь в новых условиях государственный визит на максимально высоком уровне закрепляет статус китайско-северокорейских отношений».
Среди возможных тем, которые будут обсуждаться в ходе визита Си Цзиньпина в КНДР, по словам политолога, может быть и расширение экономического сотрудничества двух стран. Ему мешают международные санкции, однако Пекин активно выступает за то, чтобы снять часть ограничений, которые ранее наложил на Пхеньян Совет Безопасности ООН. Традиционно КНР — основной торгово-экономический партнёр Северной Кореи.
По словам Евгения Кима, КНДР может проявить интерес «к процессу социалистического строительства в Китае». В Северной Корее в последние несколько лет проводится реформирование экономики с использованием ряда рыночных механизмов. Однако опыт Китая, который успешно адаптировался к условиям глобальных рынков, сохранив во главе страны Компартию, может быть интересен для Пхеньяна.
Вторая возможная группа вопросов — будущее северокорейской ядерной программы. Здесь согласование шагов Пхеньяна и Пекина также крайне важно, так как в последние годы КНДР, по сути, выполняла программу, разработанную в Москве и Пекине.
«КНДР действует всецело в рамках «дорожной карты», выдвинутой в ходе визита Си Цзиньпина в Россию летом 2017 года», — отмечает Евгений Ким.
По его словам, США в общих чертах также её придерживались, хотя и не признавали этого официально. Так, сокращение числа и масштабов совместных американо-южнокорейских учений в ответ на прекращение испытаний ядерного оружия и баллистических ракет полностью соответствует принципу двойной заморозки, предложенному Россией и Китаем.
- Президент США Дональд Трамп
- Reuters
- © Kevin Lamarque
По мнению экспертов, положительная динамика в отношениях Китая и Северной Кореи выгодна России. В частности, Василий Кашин полагает, что «если Китай пойдёт на расширение своих отношений с КНДР, то у нас появится возможность поставлять туда отдельные виды продукции через Китай».
Для США, напротив, тесное сотрудничество Пекина и Пхеньяна может представлять проблему, если Вашингтон не изменит свои переговорные позиции. Дело в том, что Соединённые Штаты предлагают сохранить санкционное давление на КНДР в полном объёме для достижения полной денуклеаризации страны. Однако эффективность ограничительных мер в значительной степени зависит от Китая. А Пекин, против которого Вашингтон ведёт торговую войну, сейчас не очень заинтересован в том, чтобы помогать своему противнику давить на Пхеньян.
«Раньше Китай обменивал своё сотрудничество по северокорейской тематике на то, что США ничего против Китая не предпринимают, но теперь отношения Китая и США испорчены и, скорее всего, тесного партнёрства между ними не будет», — подчёркивает Кашин.
- Военный кадр: почему Трамп назначает послом в Южную Корею адмирала-ястреба
- «У американцев нет рычагов влияния»: как слова Трампа об экономическом процветании КНДР повлияют на диалог с Пхеньяном
- Успеть до конца срока: к чему может привести ужесточение риторики США в отношении КНДР
- «Жёсткий вариант торга»: почему в КНДР заявили о возможном отказе от диалога с США
- «Кроме диалога, вариантов нет»: с чем связано смягчение риторики Трампа в отношении КНДР