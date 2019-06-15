Россия и Китай подготовили новую инициативу по Корейскому полуострову

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Главы МИД России и Южной Кореи Сергей Лавров и Кан Гён Хва обсудят российско-китайскую инициативу по урегулированию на Корейском полуострове.
Россия и Китай подготовили новую инициативу по Корейскому полуострову
  • AFP

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, новая совместная инициатива — «план действий» по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения «дорожной карты» 2017 года.

Ранее стало известно, что глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в ходе визита в Россию.

Министры обсудят ключевые международные и региональные проблемы с акцентом на ситуацию вокруг Корейского полуострова.

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