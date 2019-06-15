Россия и Китай подготовили новую инициативу по Корейскому полуострову
- AFP
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, новая совместная инициатива — «план действий» по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения «дорожной карты» 2017 года.
Ранее стало известно, что глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в ходе визита в Россию.
Министры обсудят ключевые международные и региональные проблемы с акцентом на ситуацию вокруг Корейского полуострова.