Россия и Китай подготовили новую инициативу по Корейскому полуострову

Главы МИД России и Южной Кореи Сергей Лавров и Кан Гён Хва обсудят российско-китайскую инициативу по урегулированию на Корейском полуострове.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, новая совместная инициатива — «план действий» по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения «дорожной карты» 2017 года.

Ранее стало известно, что глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в ходе визита в Россию.

Министры обсудят ключевые международные и региональные проблемы с акцентом на ситуацию вокруг Корейского полуострова.