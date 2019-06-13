Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в ходе визита в Россию

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва посетит Россию 16—17 июня. Планируется, что в ходе визита она проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

«С 16 по 17 июня состоится визит министра иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на 17 июня запланированы переговоры с Лавровым, на которых стороны обсудят актуальные вопросы отношений двух государств.

Министры также обсудят ключевые международные и региональные проблемы с акцентом на ситуацию вокруг Корейского полуострова.

Ранее Лавров по итогам встречи с японскими коллегами в формате «2 + 2» призвал отказаться от ультиматумов в вопросе решения проблемы денуклеаризации КНДР.

В середине марта эксперт Евгений Ким в беседе с НСН оценил заявление КНДР о том, что США должны пересмотреть свой «метод расчётов» для продолжения переговоров с КНДР о денуклеаризации страны.