Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в ходе визита в Россию

Короткая ссылка
Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва посетит Россию 16—17 июня. Планируется, что в ходе визита она проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.
Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в ходе визита в Россию
  • Reuters

«С 16 по 17 июня состоится визит министра иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на 17 июня запланированы переговоры с Лавровым, на которых стороны обсудят актуальные вопросы отношений двух государств.

Министры также обсудят ключевые международные и региональные проблемы с акцентом на ситуацию вокруг Корейского полуострова.

Ранее Лавров по итогам встречи с японскими коллегами в формате «2 + 2» призвал отказаться от ультиматумов в вопросе решения проблемы денуклеаризации КНДР.

В середине марта эксперт Евгений Ким в беседе с НСН оценил заявление КНДР о том, что США должны пересмотреть свой «метод расчётов» для продолжения переговоров с КНДР о денуклеаризации страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить