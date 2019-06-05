«Работы хватит на весь XXI век»: какие вопросы обсудят в России Владимир Путин и Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин во главе делегации из 1 тыс. человек прибывает с государственным визитом в Россию. В течение трёх дней он посетит Москву, Санкт-Петербург и проведёт масштабные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Планируется подписание порядка 30 документов, а также совместное заявление двух лидеров по стратегическим вопросам. Как отмечают эксперты, отношения России и Китая в настоящее время переживают расцвет. Немаловажную роль играют личные доверительные отношения Владимира Путина и Си Цзиньпина.

5 июня председатель КНР Си Цзиньпин прибывает в Москву с государственным визитом. Нынешний приезд китайского гостя в Россию особенный: он приурочен к 70-летию дипломатических отношений между нашей страной и Китайской Народной Республикой. Лидер КНР посетит две российские столицы — Москву и Санкт-Петербург. Там его ждут переговоры на высшем уровне с руководством РФ, участие в Петербургском международном экономическом форуме и насыщенная культурная программа. Вместе с Си Цзиньпином, как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, прибудет внушительная делегация — около 1 тыс. человек: в её составе как чиновники, так и представители бизнеса.

Повестка дня

Первый день своего визита Си Цзиньпин проведёт в Москве. 5 июня, по словам Юрия Ушакова, пройдут переговоры российской и китайской делегаций в узком и широком составах. По их итогам лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы. После этого в Грановитой палате Кремля пройдёт государственный приём в честь высокого китайского гостя, где Владимир Путин и Си Цзиньпин обменяются официальными тостами.

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По окончании приёма во дворцовом дворике Кремля лидерам двух стран будут представлены два внедорожника марки Haval китайского автоконцерна Great Wall Motors. Эти автомобили планируется производить на заводе, который компания открывает в Тульской области.

Также 5 июня китайский лидер примет участие в церемонии открытия павильона панд в Московском зоопарке. Как отметил Юрий Ушаков, в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина зоопарку передадут двух зверей, считающихся национальным символом Китая.

Вечером в среду российский и китайский лидеры посетят фотовыставку агентств ТАСС и Синьхуа, побывают на торжественном концерте в Большом театре.

На следующий день Си Цзиньпин проведёт переговоры по экономической тематике с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, после чего отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который в этом году проходит под девизом «Формируя повестку устойчивого развития».

Перед началом форума вместе с Владимиром Путиным гость из Китая встретится с участниками второго российско-китайского энергетического форума, проходящего на полях ПМЭФ.

Кроме того, китайскому лидеру в российской Северной столице вручат звание почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета — альма-матер президента России. Напомним, что в ходе визита в КНР в апреле текущего года Владимир Путин был удостоен звания почётного доктора университета Цинхуа, который закончил Си Цзиньпин.

Владимиру Путину вручают диплом почётного доктора университета Цинхуа

AFP

© Kenzaburo FUKUHARA / POOL

Вечером в четверг российский и китайский лидеры смогут обсудить интересующие их вопросы за неформальным ужином. Это будет встреча тет-а-тет, где помимо Путина и Си Цзиньпина будут находиться лишь переводчики.

Как отмечают эксперты, за время, прошедшее с прихода к власти в Китае Си Цзиньпина в 2012-м году, его отношения с российским лидером приобрели особо доверительный характер. Лидеры очень часто встречаются как в рамках двусторонних визитов, так и на всех международных площадках, на которых они одновременно присутствуют: саммитах БРИКС, ШОС, G20, АТЭС и других. Последний раз они встречались в конце апреля, когда Владимир Путин побывал с рабочим визитом в КНР.

«Менялись руководители России и Китая, но настолько дружеских отношений между лидерами, которые так понимают друг друга, не было, — заявил в интервью RT Президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев.

Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил в разговоре с RT, что диалог лидеров России и Китая «играет стабилизирующую роль в отношениях двух стран, позволяет преодолеть бюрократическую инерцию в отношениях и продвинуться вперёд». По его словам, предстоящий визит «не будет проходным».

Как отметил Юрий Ушаков, в ходе визита китайского лидера планируется подписать около 30 различных документов. Также, по его словам, «по итогам переговоров лидеры подпишут совместное заявление по развитию отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также об укреплении стратегической стабильности».

Взаимовыгодное сотрудничество

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем превысил $100 млрд. Китай — крупнейший внешнеторговый партнёр нашей страны. Как отметил 5 июня Юрий Ушаков, на данный момент российскими и китайскими компаниями реализовано или выполняется порядка 30 инвестпроектов на общую сумму $22 млрд. По словам представителя Кремля, в экономической части российско-китайских переговоров на высшем уровне важнейшее внимание будет уделено энергетике, которая «является локомотивом нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества».

Газопровод «Сила Сибири»

РИА Новости

© Алексей Никольский

На данном направлении Москва и Пекин сотрудничают по ряду масштабных проектов. Китайские фонд «Шёлковый путь» и национальная нефтегазовая корпорация CNPC вместе с французской Total являются партнёрами российской компании НОВАТЭК в проекте «Ямал СПГ» по добыче сжиженного газа в российской Арктике. В свою очередь «Газпром» планирует 1 декабря начать поставлять в Китай газ по трубопроводу «Сила Сибири». Как сообщила журналистам в конце мая генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, КНР выражает крайнюю заинтересованность в дополнительных поставках газа из России.

По словам Юрия Ушакова, также в ходе визита Си Цзиньпина в Россию будут обсуждаться проекты строительства совместного «широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета», а также инфраструктурные проекты, сотрудничество в космической области, «финансовые дела», сопряжение китайской инициативы «Один пояс, один путь» и ЕАЭС.

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По мнению Василия Кашина, для России в переговорах с Китаем важно добиться подвижек в финансовом сотрудничестве. Ранее Центробанк России отмечал, что из-за американских санкций у российских клиентов возникают трудности при работе с китайскими банками.

«Вторая задача — это расширение доступа производимой в Евразийском экономическом союзе продукции на китайский рынок», — добавил эксперт.

Кроме того, по его мнению, в ходе визита Си Цзиньпина в Россию возможно подписание соглашения о сотрудничестве в Арктике. В ходе апрельского визита в КНР Владимир Путин допустил возможность «состыковать» Северный морской путь и китайский «Морской Шёлковый путь».

«Помимо традиционно развивающихся отраслей — военно-техническое сотрудничество, космическая и авиационная отрасль, IT технологии, коммуникации, атомная энергетика — есть перспективы в новых направлениях, в частности, в строительстве инфраструктурных объектов — крупных портов и аэропортов, мостов, дорог, железнодорожных путей, тоннелей и т.д., — отмечает Сергей Санакоев. — Кроме того, у нас большая перспектива по поставке сельскохозяйственной продукции, экологически чистой органики с территории Дальнего Востока в Китай и на весь азиатский рынок».

По словам эксперта, вполне возможно, что уже в первый день визита китайского лидера в Россию будет подписано давно обсуждаемое соглашение о взаиморасчёте в национальных валютах между двумя странами.

Глобальный аспект

Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что в ходе визита в Россию Си Цзиньпина главы двух государств обсудят и «наиболее актуальные темы» международной повестки дня, в частности, ситуацию в КНДР с учётом встречи российского лидера с Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля. Также планируется обсудить обстановку в Венесуэле, урегулирование сирийского вопроса и ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Будут затронуты и отношения с Соединёнными Штатами.

По словам Сергея Санакоева, на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина будут «обсуждаться все острые международные вопросы, всё, что связано и с международной безопасностью, и с ядерной безопасностью, в частности, односторонний выход США из ДРСМД».

Военнослужащие КНР и России участвуют в совместном военном антитеррористическом командно-штабном учении

РИА Новости

© Александр Кондратюк

Росия и Китай успешно развивают сотрудничество в области безопасности и обороны. Москва также поддерживает Пекин в его противостоянии Вашингтону по вопросу торговых тарифов. Как подчеркнул Владимир Путин, выступая в апреле 2019 года на форуме «Один пояс, один путь» в Китае, для нашей страны неприемлемы «нелегитимные, предпринимаемые в обход Совета Безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны».

По мнению Василия Кашина, также весьма вероятно обсуждение в ходе визита китайского лидера в Россию «вопросов, связанных с глобальной экономикой и взаимной поддержкой», поскольку и Москва, и Пекин недовольны действиями США в этой сфере — санкциями и «торговой войной».

По словам заместителя министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэя, на форуме в Санкт-Петербурге Си Цзиньпин «выступит с речью, в которой ознакомит присутствующих с китайской концепцией в области устойчивого развития».

«Китай готов совместно с другими странами поддержать мультилатерализм, оптимизировать глобальное управление в целях достижения совместного развития и процветания на планете», — цитирует чиновника Международное радио Китая.

По словам Сергея Санакоева, представления Китая о многополярном мире органично сочетаются с тем, как Россия видит будущее мира.