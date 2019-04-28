«Спрос в Китае продолжает расти»: каковы перспективы сотрудничества Москвы и Пекина в энергетике

Китай заинтересован в закупке российского газа сверх того объёма, что предусмотрен контрактом по газопроводу «Сила Сибири». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он отметил, что при реализации всех запланированных проектов компания станет самым крупным поставщиком голубого топлива на китайском рынке. Ранее о желании Китая нарастить поставки сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул готовность увеличить экспорт нефти.

Китай заинтересован в увеличении объёмов поставок российского газа через газопровод «Сила Сибири». Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Наши китайские партнёры проявляют большой интерес к увеличению объёмов поставок сверх тех, которые у нас зафиксированы в тридцатилетнем контракте», — сказал он журналистам.

Изначальный договор предполагает поставку 38 млрд кубов газа в год. Сам газопровод, отметил Миллер, строится с опережением графика и будет запущен уже 1 декабря этого года. Инвестиции «Газпрома» в строительство газопровода за 2019 год составят 147,53 млрд рублей.

Китай же впервые возглавил список крупнейших импортёров газа, и спрос со стороны Пекина продолжает расти, подчеркнул директор «Газпрома».

«Спрос на природный газ в Китае продолжит расти. Необходимо обеспечить его надёжными поставками на долгосрочную перспективу. Большое значение здесь имеют поставки трубопроводного газа. Особенно в осенне-зимний период, когда спрос на газ резко возрастает, что актуально для севера и северо-востока Китая», — цитирует Миллера ТАСС.

Трасса газопровода «Сила Сибири»

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При этом поставки в Китай по западному маршруту, через Ямал, могут стать самыми перспективными и значимыми для России, заявил Миллер.

«И тот факт, что Ямал — богатейший газоносный бассейн, предопределяет, что западный маршрут поставок российского трубопроводного газа в Китай может стать самым перспективным и значимым газотранспортным коридором. Поэтому именно Ямал имеет все предпосылки для того, чтобы стать центром поставок газа и на Запад, и на Восток», — подчеркнул Миллер.

Миллер добавил, что Ямал позволит обеспечивать потребителей газом более 100 лет. При этом реализация проектов по поставкам голубого топлива как по западному маршруту, так и через Дальний Восток сделает «Газпром» самым крупным поставщиком этого энергоресурса для Китая.

«В случае их реализации к 2035 году «Газпром» может стать экспортёром газа номер один на китайский рынок», — сказал Миллер, отметив, что компания обладает достаточными для этого компетенциями, уникальным опытом и гигантской ресурсной базой.

Такой запрос на энергоресурсы продиктован стремлением Китая уйти от угля. Об этом в разговоре с RT рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

«Это влечёт загрязнение воздуха, кислотные дожди, поэтому для Китая логичным является уход от угля. Конечно, газ является наиболее оптимальным вариантом. Если брать возобновляемые источники энергии, то они очень дорогие», — отметил эксперт.

Главное преимущество поставок из России — отсутствие транзитных стран, подчеркнул Митрахович.

«У нас прямой газопровод будет «Сила Сибири», разрабатывается проект «Сила Сибири — 2». Плюс у нас «Новатэк» поставляет сжиженный газ в Китай с «Ямала», так что не исключаю, что в Китай будет поставляться газ с расширенного проекта «Сахалин-2», возможно с «Арктик СПГ — 2», — добавил эксперт.

«Технологические возможности позволяют»

Напомним, что ранее о желании Китая увеличить объёмы поставок газа через «Силу Сибири» рассказал президент России Владимир Путин.

«Нас сейчас китайские партнёры просят рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу «Сила Сибири», который мы в конце года уже введём в строй. Там технологические возможности позволяют, и мы это сделаем», — сказал он.

Кроме того, планируется реализовать проект по сжиженному газу «Арктик СПГ».

«Арктик СПГ» — это новый проект. Он будет реализовываться в течение нескольких лет, а объёмы, в которых нуждается Китай, объёмы в природном газе — колоссальные», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что российская сторона также готова увеличить и поставки нефти в Китай.

«Китай является лидером импортёров нефти, даже США уже обогнал. Россия в лице «Роснефти» поставляет нефть в Китай, и эти объёмы, которые есть, они полностью находятся у покупателя. Мы боремся за первенство с Саудовской Аравией», — сказал в беседе с RT директор Фонда экономического развития Сергей Пикин.