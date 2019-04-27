Путин: Россия готова удовлетворить потребности Китая в нефти

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Пекин заявил, что Москва готова удовлетворить потребности Китая и многих других партнёров в нефти.

«Россия готова удовлетворить потребности Китая и многих других наших партнёров в мире… Мы добываем 11,5 млн баррелей в сутки. И можем ещё больше добывать», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия обладает колоссальным потенциалом в области добычи нефти, но уточнил, что страна исполняет обязательства в рамках договорённости с ОПЕК.

Также Путин сообщил, что Россия заинтересована повысить эффективность использования своего транзитного потенциала в торговле с Китаем.

Кроме того, глава государства добавил, что китайские партнёры просят увеличить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири».

Ранее сообщалось, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили ситуации в Сирии, Венесуэле и Ливии, а также торгово-экономические вопросы.