«Поиск компромисса будет долгим»: почему Европа опасается усиливать экономические связи с Китаем

Италия стала первой крупной европейской экономикой, которая поддержала китайский инфраструктурный проект «Один пояс — один путь». Соответствующий меморандум подписали итальянский премьер-министр Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита главы Китая в Рим. Решение руководства Италии вызвало недовольство ряда стран Европы. В частности, Париж и Берлин выразили беспокойство «экономической экспансией» КНР. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал государства ЕС объединиться для противостояния Пекину, отметив, что «время европейской наивности истекло». При этом эксперты отмечают, что, несмотря на опасения, европейцы склонны усиливать связи с Китаем, в том числе из-за развязанных США торговых войн.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин подписали в Риме меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран. В нём закреплена поддержка Римом китайского инфраструктурного проекта «Один пояс — один путь». Документ опубликован на сайте итальянского совета министров.

В меморандуме говорится о том, что Италия успешно выполняет роль «терминала» морского Шёлкового пути — торгового маршрута, который связывает Юго-Восточную Азию с Ближним Востоком и Европой. В рамках проекта «Один пояс — один путь» Конте и Си Цзиньпин договорились развивать равноправное двустороннее сотрудничество.

В беседе с RT директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов отметил, что Пекин заинтересован в модернизации итальянских портов — прежде всего, Генуи и Триеста. Китай готов инвестировать средства в этот проект с целью увеличения своего грузооборота.

«Главная цель КНР — установление контроля над портовыми сооружениями в Европе. Уже сейчас Пекину фактически принадлежит греческий порт Пирея. Успех проекта «Один пояс — один путь» зависит от того, какую позицию займут власти Италии, Франции, Германии и Нидерландов. В этих государствах расположены крупнейшие порты, куда доставляются китайские товары», — пояснил Маслов.

Порт Триесте

AFP

© Alberto PIZZOLI

«Очень много опасений»

В рамках инициативы «Один пояс — один путь» руководство КНР рассчитывает объединить сухопутный (железнодорожный) и морской маршруты доставки китайских товаров в Европу в единую транспортную сеть. Италия стала первым крупным европейским государством, поддержавшим данный проект.

Как отмечает Reuters, подписание меморандума о взаимопонимании между Римом и Пекином вызвало обеспокоенность в ряде стран Западной Европы и в США. В частности, утверждается, что Италия не согласовала этот шаг со своими союзниками. При этом заместитель премьер-министра страны Луиджи Ди Майо в беседе с журналистами подчеркнул, что Рим остаётся приверженным своим международным обязательствам.

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The New York Times сообщает, что Франция, Германия и Соединённые Штаты встревожены экономической и политической «экспансией» КНР. Запад опасается усиления контроля Китая над критически важными объектами транспортной инфраструктуры, прежде всего, портами, а также утечки технологий. Кроме того, как отмечает издание, Пекин активно играет на противоречиях между западными государствами.

Журнал Time пишет, что инфраструктурная сделка между Италией и Китаем может расколоть Европу «от периферии до самого её центра, как в буквальном, так и в переносном смысле». По мнению издания, согласие Рима поддержать «Один пояс — один путь» — свидетельство разрушающегося геополитического порядка, сложившегося после Второй мировой войны.

Маслов считает, что страны ЕС высказывают «очень много опасений» по поводу китайских инвестиций.

«Европа, без сомнения, нуждается в крупных иностранных вложениях, но в то же время она опасается потерять контроль над стратегическими отраслями экономики, в том числе над транспортной инфраструктурой. Широко распространено мнение о том, что ЕС рискует потерять экономическую самостоятельность», — заявил эксперт.

Европейские власти и раньше неоднократно выражали обеспокоенность по поводу «экспансии» Китая. Например, с прошлого года в Европе не прекращаются дискуссии о том, стоит ли по примеру США, Австралии и Новой Зеландии отказаться от использования телекоммуникационной продукции китайской компании Huawei, которая якобы работает в интересах разведслужб КНР.

Сама корпорация отвергает все обвинения в свой адрес. Пекин связывает претензии к Huawei с «умышленным политическим давлением». Некоторые эксперты усматривают в скандале вокруг компании стремление США и других государств потеснить КНР на мировом рынке телекоммуникаций.

В марте Брюссель изучал риски предоставления Huawei доступа на европейский рынок систем мобильной связи пятого поколения (5G). Еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип подготовил отчёт для Еврокомиссии. Чиновник призвал европейские правительства усилить взаимодействие в области кибербезопасности, но не стал требовать отказа от сотрудничества с Huawei.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Yves Herman

«Поиск компромисса»

Одним из противников более тесного сотрудничества ЕС и Китая является президент Франции Эммануэль Макрон. 22 марта в ходе выступления на саммите в Брюсселе он призвал страны Европы сплотиться для противостояния Пекину. Французский лидер посетовал на то, что некоторые страны-члены ЕС «очень сильно зависят от иностранных инвестиций, в частности, китайских».

«Мы обсуждали инвестиции в инфраструктуру, важные вопросы по 5G, и я должен чётко заявить: время европейской наивности истекло... На протяжении долгих лет мы придерживались разнонаправленного подхода, и Китай, надо сказать, воспользовался нашей разобщённостью», — заявил Макрон.

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Президент Франции в завуалированной форме раскритиковал Италию за поддержку проекта «Один пояс — один путь». В частности, Макрон подчеркнул, что страны ЕС не должны вести переговоры с КНР об инфраструктурных и инвестиционных проектах на двусторонней основе. Французский лидер призвал европейских коллег выработать единый подход к сотрудничеству с КНР.

Как отметила в беседе с RT доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова, Китай привык взаимодействовать со странами на двусторонней основе, рассматривая подобный формат как наиболее эффективный.

На сегодняшний день КНР достиг определённых результатов на дипломатическом поприще, считает эксперт. Наибольших успехов Пекин добился в переговорах с восточноевропейскими государствами, однако договориться с Францией и Германией пока не удалось.

«В стане ЕС имеются серьёзные разногласия о том, как действовать дальше: либо сокращать экономические контакты, либо, наоборот, углублять их. Скептики связывают риски с тем, что Пекин может использовать инвестиции как политический инструмент давления», — заявила Романова.

Маслов, со своей стороны, считает, что положение Европы ещё больше усугубляется из-за торгово-экономической политики, которую проводит Вашингтон. В 2018 году по распоряжению Дональда Трампа были введены дополнительные тарифы на сталь и алюминий из ЕС, а также были увеличены пошлины на десятки товарных групп из Китая.

Президент США Дональд Трамп и лидера КНР Си Цзяньпин

Reuters

© Carlos Barria

В ноябре 2018 года Европарламент опубликовал доклад, в котором отмечалось, что поведение Вашингтона может привести к непредсказуемым последствиям и спровоцировать глобальную торговую войну. В ЕС опасаются, что следующим шагом Трампа станет введение пошлин на автомобили и автозапчасти европейского производства.

По словам Маслова, взгляды Брюсселя и Пекина на политику США в целом совпадают — они хотят сократить экономическую зависимость от Вашингтона.

«Например, Европа стремится к установлению торгового режима, который позволил бы ей конкурировать с Соединёнными Штатами. В свою очередь, Пекин учитывает фактор осложняющихся военно-политических отношений с США и зависимость от американского рынка», — пояснил эксперт.

Романова, в свою очередь, отмечает, что сближение Китая и Европы подорвёт позиции Соединённых Штатов как экономического гегемона. По этой причине Вашингтону выгоден сохраняющийся раскол в Евросоюзе между западными и восточными странами-членами по вопросу дальнейшего взаимодействия с КНР.