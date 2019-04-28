Миллер: «Газпром» может стать главным экспортёром газа в КНР к 2035 году

Короткая ссылка
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в случае реализации двух проектов поставок компания может стать основным экспортёром газа в Китае.
Миллер: «Газпром» может стать главным экспортёром газа в КНР к 2035 году
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

Он сообщил, что ведётся обсуждение двух проектов поставок газа — с Дальнего Востока и по западному маршруту. 

«В случае их реализации к 2035 году «Газпром» может стать экспортёром газа номер один на китайский рынок», — отметил Миллер. 

Также глава «Газпрома» заявил, что полуостров Ямал является богатейшим газоносным бассейном и может стать центром поставок «и на Запад, и на Восток, прежде всего в Китай». 

В марте Миллер заявил, что в 2019 году начинается новая эра сотрудничества России и Китая в энергетической сфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить