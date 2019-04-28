Миллер: «Газпром» может стать главным экспортёром газа в КНР к 2035 году

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в случае реализации двух проектов поставок компания может стать основным экспортёром газа в Китае.

Об этом информирует РИА Новости.

Он сообщил, что ведётся обсуждение двух проектов поставок газа — с Дальнего Востока и по западному маршруту.

«В случае их реализации к 2035 году «Газпром» может стать экспортёром газа номер один на китайский рынок», — отметил Миллер.

Также глава «Газпрома» заявил, что полуостров Ямал является богатейшим газоносным бассейном и может стать центром поставок «и на Запад, и на Восток, прежде всего в Китай».

В марте Миллер заявил, что в 2019 году начинается новая эра сотрудничества России и Китая в энергетической сфере.