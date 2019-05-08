Азиатский коридор: за счёт чего растёт товарооборот России и Китая

С начала года объём торговли между Россией и Китаем вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Увеличению не помешал даже общий спад внешнего товарооборота КНР. Положительную динамику эксперты связывают с поставками российских энергоносителей и сельскохозяйственной продукции. Активизировался и обмен товарами между соседними регионами Китая и Дальнего Востока. Экономисты прогнозируют дальнейшее увеличение объёмов торговли двух стран, особенно после запуска газопровода «Сила Сибири».

Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель 2019 года увеличился на 5,8% по сравнению в тем же периодом 2018-го и составил $33,17 млрд. Об этом в среду, 8 мая, сообщило Главное таможенное управление КНР.

За первые четыре месяца 2019 года экспорт из Китая в Россию вырос на 3,4% — до $14,36 млрд. Поставки российских товаров и услуг в КНР прибавили 7,6% и достигли $18,8 млрд.

Торговля Китая с Россией продолжает расти, даже несмотря на снижение общего внешнего товарооборота КНР с января по апрель на 1,1% — до $1,399 трлн.

Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян в разговоре с RT предположил, что одна из причин роста взаимной торговли и особенно российского экспорта — увеличение мировых цен на нефть и объёмов поставок сырья в КНР.

С начала года нефтяные котировки марки Brent прибавили 30% и в настоящее время торгуются вблизи $70 за баррель.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов отметил, что, помимо поставок энергоносителей, Россия смогла заметно нарастить продажу в Китай продукции сельского хозяйства.

«Наступил благоприятный момент для увеличения поставок сельхозпродукции. Во-первых, по договорам, заключённым ещё в 2017 году, был снят ряд торговых ограничений для таких товаров. Во-вторых, США, развязав торговую войну с КНР, как минимум на год ушли с китайского сельскохозяйственного рынка. Образовалась некоторая пустота, чем воспользовались в том числе и российские компании», — пояснил в беседе с RT Алексей Маслов.

По словам Маслова, первое место по объёмам поставок в КНР российской сельхозпродукции занимает зерно. Далее следуют подсолнечное масло, мясо и готовые мясные изделия, например колбаса. Пользуется спросом у китайцев и кондитерская продукция — конфеты и шоколад.

В скором времени список товаров пополнят молоко и молочная продукция. Первые поставки российского молока на рынок Китая начались раньше срока, запланированного на лето 2019 года. Об этом в апреле сообщил торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин. По его словам, уже в апреле первая партия российского молока отправилась в КНР, передаёт ТАСС.

В прошлом году Россия и Китай подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. Китайский рынок был открыт для российских птицеводов, производителей коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него.

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Алексей Маслов пояснил, что пока речь идёт о небольших объёмах экспорта молока, поскольку основное производство такой продукции в России находится вдали от границы с КНР. Вместе с тем китайский рынок — очень перспективный, поскольку потребление молока и молочных продуктов в Поднебесной растёт почти на 20% каждый год.

Основные статьи импорта России из Китая — продукция машиностроения и высокотехнологичного сектора. Вместе с тем эксперты отмечают, что российские компании также постепенно увеличивают поставки изделий машиностроения в КНР. Речь идёт о моторах и различных деталях для малой сельхозтехники.

Активнее других торговлю с Китаем развивают регионы российского Дальнего Востока. Так, по итогам 2018 года товарооборот КНР и Дальневосточного федерального округа вырос на 28%. Об этом ранее сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

Трутнев отметил, что на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток реализуется 45 проектов с участием инвесторов из Китая с объёмом инвестиций $2,6 млрд, или 63% от всех иностранных инвестиций в ДФО.

Алексей Маслов рассказал, что приграничная торговля на Дальнем Востоке активизировалась после некоторого застоя в 2014—2105 годах. Перерыв был связан с изменением соотношения курса китайского юаня и рубля. Сейчас поставки вновь стали расти, причём если раньше дальневосточные регионы в основном покупали товары из Китая, то сейчас не менее активно продают.

Объём товарооборота между Россией и Китаем растёт уже несколько лет. В 2016 году он прибавил 2,2%, в 2017-м — 20,8%. В прошлом году взаимная торговля выросла на 27,1% и достигла $107 млрд.

Нарек Авакян ожидает, что в этом году объём взаимной торговли между двумя странами может достичь $115 млрд, а в следующем превысит $120 млрд.

Сами государства ставят перед собой более амбициозные цели по увеличению взаимного товарооборота. В марте премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай намерен в будущем удвоить объём двусторонней торговли с Россией и довести его до $200 млрд.

«Мы продолжим развивать сотрудничество в сфере торговли, в частности усиливать взаимодействие малых предприятий РФ и КНР, будем наращивать сотрудничество в области интернет-коммерции, космоса и авиапромышленности, а также будем усиливать обмены между народами двух стран», — цитирует ТАСС Ли Кэцяна.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев также заявлял, что новой целью для торгового сотрудничества двух стран может быть выход на ежегодный уровень товарооборота в $200 млрд.

Авакян полагает, что уровня $200 млрд можно достичь не ранее 2024 года, когда на полную мощность заработает газопровод «Сила Сибири» (начало поставок запланировано на декабрь 2019 года) и ряд других энергетических проектов.

В свою очередь, Алексей Маслов считает, что работа экспортного газопровода даже не в полную мощность позволит довести товарооборот между Россией и Китаем до $200 млрд. По мнению эксперта, это может произойти уже в 2022—2023 годах.