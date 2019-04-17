Союз на троих: зачем Китай ускоряет создание зоны свободной торговли с Японией и Южной Кореей

В прошлом году Япония покупала гораздо больший объём товаров, чем поставляла. Эксперты считают, что исправить ситуацию смогла бы новая зона свободной торговли с Китаем и Южной Кореей. При этом официальный Пекин уже активно призывает Токио и Сеул ускорить процесс её создания. По суммарному объёму ВВП такого союза сравним с показателем США, а товарооборот — обгоняет американский. Как возможное снятие барьеров между тремя странами способно повлиять на мировую торговлю — в материале RT.

В прошлом году — впервые за три года — экспорт товаров из Японии заметно уступил импорту. При этом дефицит в торговле с Китаем увеличился до 3,58 трлн японских йен — почти $32 млрд. Об этом сообщило в среду, 17 апреля, информагентство Kyodo со ссылкой на официальные данные правительства.

Опрошенные RT эксперты считают, что японские товары могли бы стать привлекательнее для других стран в случае создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между Китаем, Японией и Южной Кореей.

Любопытно, что Пекин уже предложил ускорить процесс создания ЗСТ во время недавнего визита в Китай делегации японского правительства. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о готовности к совместной работе с японцами, сообщило CGTN.

Речь идёт о торговом союзе трёх крупнейших экономик Восточной Азии. По данным МВФ, Китай по размеру ВВП занимает второе место в мире, Япония — третье, Южная Корея — одиннадцатое. В сумме три государства обеспечивают почти 24% мирового ВВП — примерно столько же, сколько и Соединённые Штаты.

По объёму внешней торговли Китай совместно с Японией опережают США. В 2018 году товарооборот КНР с другими государствами составил $4,62 трлн, Японии — $1,45 трлн. Об этом говорится в информации таможенных управлений двух стран. Согласно данным министерства торговли Штатов, аналогичный показатель в США составил $5,6 трлн.

Заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с RT отметил, что все три азиатские страны представляют собой огромный рынок сбыта. «Китай — самое населённое государство с численностью порядка 1,4 млрд человек. Плюс многомиллионное население Японии и Южной Кореи, к тому же имеющее высокий уровень дохода», — напомнил эксперт.

Луконин не исключил, что такой рынок смог бы привлечь большой объём инвестиций из других стран, а зарубежные компании захотели бы разместить там свои производственные мощности.

Торговый разгон

Опрошенные RT эксперты полагают, что создание новой ЗСТ приведёт к активизации всей мировой торговли. По оценке руководителя Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексея Маслова, в выигрыше окажутся не только продавцы, но и покупатели китайских, японских и южнокорейских товаров.

«Устранение торговых барьеров снижает себестоимость продукции для конечного потребителя на 10—15%. За счёт этого китайские товары, которые заметно подорожали в последнее время, смогут выйти на рынки других стран. Многие компании Японии также имеют производство на территории КНР. При вывозе в другие страны эта продукция считается японской и подпадает под действие тарифов. Но после создания ЗСТ для тех стран, что имеют договор о свободной торговле с Китаем, товары станут дешевле», — пояснил RT Алексей Маслов.

Эксперты подчеркнули, что за ростом торговли следует увеличение производства и прирост ВВП. В прошлом году Пекин, Токио и Сеул столкнулись с замедлением роста экономики. Например, ВВП Китая вырос на 6,6%, после 6,8% в 2017-м, отмечает Национальное статистическое бюро КНР.

По данным МВФ, экономика Японии в 2018 году выросла на 0,9% против 1,9% годом ранее. ВВП Южной Кореи в прошлом году показал самый низкий прирост за последние шесть лет — 2,7%. Такие данные приводит Банк Кореи.

Сергей Луконин считает, что появление зоны свободной торговли может добавить к росту ВВП трёх азиатских государств в среднем 0,5—1 процентный пункт. Эксперт также полагает, что усиление экономики Китая, Японии и Кореи может положительно сказаться на внешней торговле России. Луконин говорит, что увеличение ВВП предполагает увеличение спроса на энергоносители, которые Москва активно поставляет в соседние страны.

Россия с 2016 года остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Китай. По итогам прошлого года импорт КНР российского сырья вырос на 19,7% и достиг 71,49 млн тонн, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

Ответ Вашингтону

Переговоры о создании ЗСТ между Китаем, Японией и Южной Кореей стартовали ещё в 2012 году. Однако эксперты считают, что ускорению обсуждения способствовало торговое противостояние Пекина и Вашингтона.

«После начала торгового конфликта между Китаем и США, Пекин стал форсировать процесс создания ЗСТ. На это также повлиял выход Соединённых Штатов из Транстихоокеанского партнёрства — торгового союза 12 стран стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил Сергей Луконин.

Reuters

Внешнеторговый конфликт Пекина и Вашингтона развернулся в прошлом году, когда США ввели импортные пошлины на китайские товары общим объёмом $250 млрд. Летом вступили в силу 25-процентные пошлины на поставки товаров из КНР на $50 млрд, после чего в сентябре были дополнительно введены 10%-ные пошлины ещё на $200 млрд.

В ответ Пекин ввёл тарифы (от 5% до 10%) на импорт американской продукции на $60 млрд. США же пригрозили дополнительно обложить тарифами китайские товары на $267 млрд.

В начале декабря стороны договорились провести переговоры и прийти к компромиссному соглашению. Первоначальный срок был установлен до 1 марта 2019 года, однако затем он был продлён.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов подчеркнул, что кроме Пекина потери от американских пошлин на китайские товары понесли также Токио и Сеул. Например, была нарушена цепочка поставок комплектующих в машиностроении и производстве электроники.

«Помимо этого, Вашингтон имеет рычаг воздействия на торговлю Японии с помощью пошлин на чувствительный для Токио сектор автомобильной промышленности. Очевидно, что за счёт зоны свободной торговли азиатские страны хотят упростить сотрудничество для минимизации внешнего негативного влияния», — пояснил RT Карпов.

Алексей Маслов полагает, что за счёт Восточной Азии Китай стремится компенсировать свои потери от противостояния с США. Эксперт подчеркивает, что взаимный объём торговли между тремя государствами не сильно уступает товарообороту между Пекином и Вашингтоном. По итогам прошлого года торговля КНР с Соединёнными Штатами составила порядка $600 млрд, с Японией — более $320 млрд, с Кореей порядка $150 млрд, отметил Маслов.

«Думаю, Китай продавит решение о создании зоны свободной торговли в течение ближайших двух—трёх лет. ЗСТ станет разумной альтернативой Транстихоокеанскому партнёрству, от которого отказались США, а Китай станет главенствующей державой в этом регионе», — заключил эксперт.