Ударная волна: почему от торговой войны США и Китая сильнее всего может пострадать экономика Японии

Торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином стало одной из главных причин стагнации японской промышленности. Объёмы производства в стране рекордно упали за последние три года. Негативную динамику эксперты объясняют замедлением роста глобального товарооборота и ВВП Китая — главного торгового партнёра Японии. По словам аналитиков, островное азиатское государство вплотную подошло к завершению фазы экономического роста.

Тарифная война между США и Китаем может заметно сказаться на одном из главных торговых партнёров обеих стран — Японии. К такому выводу пришли аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank. Как отмечают эксперты организации, в первую очередь противостояние Пекина и Вашингтона поставило под удар японскую промышленность.

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Так, в 2018 году в стране начал резко снижаться объём заказов на производственные станки, а в феврале 2019-го показатель упал сразу на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представлены на официальном сайте Saxo Bank.

Примечательно, что объём заказов на производственные станки принято считать одним из традиционных индикаторов японской экономики. Об этом в беседе с RT рассказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. По его словам, в последнее время экономисты стали реже обращать внимание на данный показатель, поскольку значение Японии в качестве глобального экспортёра несколько снизилось на фоне растущей роли Китая. Вместе с тем, как пояснил эксперт, индекс по-прежнему позволяет оценивать состояние делового цикла в стране.

Согласно словам Дембика, за всю историю наблюдений наиболее заметно индикатор снижался во время всемирного экономического кризиса (на 84% в январе 2009 года), в период масштабного обвала фондового рынка Китая (на 26,2% в апреле 2016-го), а также в ходе европейского долгового кризиса (на 27,4% в декабре 2012-го). Таким образом, наблюдаемое сегодня падение объёмов заказов уже стало самым крупным за последние 10 лет. При этом, как ожидается, в ближайшее время динамика будет только ухудшаться.

«Объём заказов может продолжить сокращаться в ближайшие месяцы, поскольку покупатели (станков. — RT) по-прежнему очень осторожно принимают решения об инвестициях и неохотно идут на подписание контрактов. Как следствие, это может подтолкнуть производителей станков пересмотреть свои собственные инвестиционные планы и, возможно, начать сокращение рабочих мест», — считает Кристофер Дембик.

В целом с конца 2018 года в Японии непрерывно снижаются объёмы промышленного производства. Так, если ещё в октябре соответствующий показатель вырос на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, то уже в ноябре значение сократилось на 1%, в декабре — на 0,1%, а в январе упало сразу на 3,4%. Такие данные представлены в материалах японского Министерства экономики, торговли и промышленности.

«Негативная динамика в японской промышленности в первую очередь связана с замедлением китайской экономики на фоне торговой войны. Китай является крупнейшим торговым партнером Японии с долей 23% в общем объёме японского экспорта. Таким образом, продажи в КНР падают, производственные мощности в Японии соответственно сокращаются, и это происходит на протяжении последних девяти месяцев», — объяснил в интервью RT начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Любопытно, что в феврале индекс деловой активности (PMI) промышленности Японии впервые с июля 2016 года опустился ниже 50 пунктов. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Согласно предварительной оценке организации, в марте соответствующее значение составило 48,9 пункта.

Напомним, индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов говорит о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

«Снижение спроса на внутреннем и международном рынках привело к сильнейшему за последние три года падению объёмов производства. Поскольку закупки производственных ресурсов по-прежнему сокращаются, японские фирмы ожидают дальнейших проблем в краткосрочной перспективе», — приводит IHS Markit слова главного экономиста агентства Джо Хейса.

Конец фазы роста

По словам Кристофера Дембика, ключевой угрозой для японской промышленности и экономики является замедление роста мирового торгового оборота. Как отмечает эксперт, на сегодняшний день в результате тарифных войн динамика товарообмена многих государств вызывает серьёзную озабоченность, и уже до конца 2019 года глобальная торговля может столкнуться с рецессией.

Согласно прогнозу ВТО, в I квартале 2019 года индикатор мировой торговли снизится до минимума за последние десять лет и составит 96,3 пункта. Напомним, значение показателя ниже отметки 100 пунктов свидетельствует об отставании торговли от среднесрочных тенденций.

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При этом глобальная негативная динамика уже вызвала замедление роста японского товарооборота. Так, в 2018 году импорт и экспорт страны увеличились на 9,7% и 4,1% соответственно против 14,1% и 11,8% в 2017-м. Такие данные приводит Таможенное управление Японии.

Более того, с начала 2019 года объёмы японской торговли вовсе начали сокращаться. Так, в январе импорт и экспорт страны упали на 0,8% и 8,4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, а в феврале снизились на 6,6% и 1,2% соответственно.

Таким образом, как полагает Дембик, в условиях текущих проблем в глобальной торговле и при одновременном торможении китайской экономики Японии будет трудно вновь увеличить число заказов производственных станков. По словам эксперта, это, в свою очередь, может говорить о приближении страны к завершению делового цикла — окончанию фазы экономического роста.

Отметим, по данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2018 году рост японской экономики замедлился почти в два раза и составил 0,9% против 1,9% в 2017-м. Об этом говорится в январском отчёте организации. При этом, согласно прогнозу МВФ, в 2019 году рост ВВП страны может незначительно ускориться (до 1,1%), но уже в 2020-м составит лишь 0,5%.

Вместе с тем, согласно оценке Вадима Меркулова, в текущих условиях уже в 2019 году рост японского ВВП может замедлиться до 0,1% или вовсе сократиться на 0,1%. Более того, как отмечает эксперт, дополнительные риски для экономики страны создаёт угроза дефляции — снижения общего уровня цен на товары и услуги.

Так, по данным японского Министерства внутренних дел и коммуникаций, в феврале показатель инфляции в стране составил 0,2%. Как объяснил Меркулов, в случае падения индекса ниже нуля произойдёт дефляция и японский центробанк перейдёт к отрицательным ставкам. Согласно оценке аналитика, подобное развитие событий в конечном итоге рискует привести к стагнации финансовой системы страны.