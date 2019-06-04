Крым планирует представить 30 проектов на ПМЭФ
- РИА Новости
Глава региона Сергей Аксёнов подпишет два соглашения. Одно из них — промышленный проект с объёмом инвестиций более миллиарда, второе касается сотрудничества в сфере развития государственно-частного партнёрства.
Вице-премьер Ирина Кивико заключит соглашение с инвестором по проекту в области ЖКХ, а гендиректор корпорации Наиль Габбасов — проект в промышленно-логистической сфере.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более тысячи представителей Китая приедут на ПМЭФ-2019.