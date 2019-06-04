Крым планирует представить 30 проектов на ПМЭФ

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Крым планирует представить около 30 проектов в строительной, транспортной, социальной и других отраслях в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Республика также намерена подписать четыре соглашения, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Крыма.
Крым планирует представить 30 проектов на ПМЭФ
  • РИА Новости

Глава региона Сергей Аксёнов подпишет два соглашения. Одно из них — промышленный проект с объёмом инвестиций более миллиарда, второе касается сотрудничества в сфере развития государственно-частного партнёрства.

Вице-премьер Ирина Кивико заключит соглашение с инвестором по проекту в области ЖКХ, а гендиректор корпорации Наиль Габбасов — проект в промышленно-логистической сфере.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более тысячи представителей Китая приедут на ПМЭФ-2019.

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