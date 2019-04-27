Второй фронт борьбы со «шпионами»: почему ФБР считает «китайскую угрозу» опаснее «российского вмешательства»

Тема «китайской угрозы» вскоре может стать столь же актуальной в США, как и «российское вмешательство». Такое мнение высказали опрошенные RT эксперты, комментируя заявления директора ФБР Кристофера Рэя. По его словам, Москва представляет для Вашингтона «значительную угрозу» в разведывательной сфере, однако наибольшая опасность всё же исходит от Пекина. Подобные заявления со стороны американских спецслужб могут вызвать в США паранойю, считают аналитики. В то же время они отмечают, что шпионаж, в том числе промышленный, — обычное явление и США занимают одну из ведущих позиций в этой сфере.

Россия представляет «значительную угрозу» для США в разведывательной сфере. Такого мнения придерживается директор ФБР Кристофер Рэй. По его словам, Москва якобы использует социальные сети, чтобы «подорвать веру американцев в демократию».

«Эта угроза характерна не только для избирательного цикла. Это, можно сказать, угроза, которая актуальна 365 дней в году», — заявил Рэй.

Однако, по мнению директора ФБР, наибольшую опасность для США в разведывательной сфере представляет вовсе не Москва, а Пекин.

«Ни одна страна не представляет более широкую, более серьёзную угрозу сбора разведывательной информации, чем Китай​​​. Пекин впервые применил социальный подход к краже инновационных технологий всеми возможными способами у большого числа компаний, университетов и организаций», — считает Рэй.

Как пояснил глава Федерального бюро расследований, китайские спецслужбы действуют через множество каналов, включая государственные предприятия, частные компании, работающие на территории США, китайских студентов, обучающихся в американских учебных учреждениях, научных работников и множество других игроков, действующих в интересах Пекина.

Не в последнюю очередь китайскую разведку интересуют промышленные секреты и экономический шпионаж.

«Мы расследуем случаи экономического шпионажа, следы которых, по данным специалистов всех 56 региональных отделений ФБР, практически всегда ведут в Китай. Эти действия охватывают почти все производственные отрасли или сектора и выходят за рамки честной рыночной конкуренции. Они противозаконны и представляют угрозу нашей экономической стабильности и национальной безопасности», — заявил глава ФБР.

Директор ФБР Кристофер Рэй

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«Большая ошибка»

Ещё во время своей предвыборной кампании Трамп нередко выступал с резкой критикой в адрес Пекина, обвиняя китайское руководство в манипулировании курсом национальной валюты для наращивания собственного экспорта на американский рынок и неправомерном использовании интеллектуальной собственности американских компаний.

Став президентом, Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру расследовать возможные нарушения прав американских компаний китайской стороной. В результате Лайтхайзер обвинил Пекин не только в несправедливом подходе к торговым спорам, но и в попытках незаконно завладеть новыми технологиями, созданными в США.

В итоге в марте 2018 года Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». В соответствии с документом американская сторона ввела повышенные пошлины на ввоз ряда китайских товаров. Пекин не стал медлить с ответом и ввёл симметричные меры в отношении американской продукции.

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На данный момент стороны ведут переговоры о заключении сделки, чтобы прекратить торговую войну. В частности, 26 апреля стало известно, что в скором времени ожидается визит Си Цзиньпина в США, в ходе которого он встретится с Дональдом Трампом и лидеры, возможно, подпишут соглашение о торговле. Впрочем, аналитики не уверены, что переговоры по этой теме увенчаются успехом.

Между тем эксперты считают, что подобные заявления об «опасности» Китая могут в конечном итоге вызвать паранойю у населения, а тема «китайских шпионов» скоро сможет конкурировать по популярности с темой «российского вмешательства».

«Власти США могут вызвать паранойю у населения столь громкими заявлениями о «китайской угрозе». В действительности же сбор разведывательных данных идёт как с одной, так и с другой стороны, особенно если учесть нынешнюю напряжённость в мире, — пояснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — Для того чтобы бороться со шпионажем и сбором разведданных, существуют специальные службы. А заявлять о таких вещах публично — большая ошибка. Это может болезненно повлиять на общественные настроения. На самом деле такие действия показывают, что США сейчас проигрывают информационную борьбу с Россией и Китаем. Заметно, что американская верхушка нервничает, поэтому и проявляет несдержанность».

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Однако, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, у американских чиновников и представителей спецслужб нет цели развить в стране шпиономанию, а заявления о китайской угрозе делаются «спонтанно».

«Такие заявления делаются спонтанно. Просто американцы представляют, что им угрожают сразу два могущественных государства, через запятую. У этих угроз разные «квалификации»: Россия ассоциируется с попытками политического вмешательства, а Китай — с технологическим шпионажем», — пояснил эксперт.

«Может бросить вызов американцам»

Осенью 2018 года агентство Bloomberg опубликовало большой материал, в котором рассказывалось, как китайская разведка годами якобы внедряла секретные микрочипы в платы для серверов Super Micro. Такие платы используются многими американскими компаниями, включая Apple и Amazon. По мнению журналистов, это позволяло китайским специалистам дистанционно получать доступ к сетям, к которым были подключены серверы c изменёнными платами.

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В январе 2019 года американские власти выдвинули ряд претензий в адрес китайской компании Huawei. Кроме обвинений в нарушении антииранских санкций, китайскому производителю также вменяется промышленный шпионаж. Позднее в ЦРУ пришли к выводу, что Huawei якобы связана с китайскими спецслужбами и получала от них финансирование. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщила британская газета The Times.

В компании все обвинения отвергают. По словам представителя китайского МИД Гэн Шуана, за выпадами Вашингтона скрываются политические мотивы.

От антикитайской политики Белого дома страдают не только крупные корпорации, но и рядовые граждане. Так, недавно из онкологического центра в Хьюстоне были уволены трое исследователей, заподозренные в связях с китайскими властями. Об этом сообщил NBC News. По мнению следователей, учёные могли передать новейшие медицинские разработки центра китайской стороне.

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По мнению Владимира Брутера, те активные проверки, которым подвергаются китайский бизнес и частные лица в США, сейчас уже выглядят чрезмерными.

«В США проверкам подвергаются китайские студенты, специалисты, коммерческие компании — это переходит в охоту на ведьм. В целом отношение к России и Китаю сейчас в США одинаковое — обе страны воспринимаются в роли противников», — считает эксперт.

Похожего мнения придерживается и Владимир Васильев. По его словам, Пекин и Москва в рамках американской стратегии нацбезопасности выступают в роли ключевых угроз.

«Прежде американцы не рассматривали Китай как важную угрозу, но сейчас приходит осознание китайской мощи — Поднебесная претендует на роль сверхдержавы и может бросить вызов американцам. Настоящая геополитическая конфронтация, подобная той, которая была в прошлом веке между США и СССР, может возникнуть в ближайшем десятилетии между США и Китаем. Сегодня одна из главных задач Вашингтона — помешать союзу КНР и России, но своими действиями администрация Трампа только подталкивает Пекин и Москву навстречу друг другу», — подытожил эксперт.