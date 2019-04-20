Times: ЦРУ заподозрило Huawei в получении средств от властей Китая
Как сообщает издание, китайская компания планирует поставлять в Великобританию технологии для создания сети пятого поколения.
По данным американской разведки, Huawei получала финансирование от Народно-освободительной армии Китая, Комиссии по национальной безопасности и третьего отделения государственной разведывательной сети Китая.
Ранее США пригрозили Германии, что ограничат обмен разведывательной информацией, если немецкая сторона продолжит сотрудничать с китайской компанией Huawei при создании телекоммуникационной структуры в стране.