Times: ЦРУ заподозрило Huawei в получении средств от властей Китая

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Центральное разведывательное управление США заподозрило китайскую компанию Huawei в получении финансовой помощи от властей Китая, в том числе от разведывательной структуры. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник.

Как сообщает издание, китайская компания планирует поставлять в Великобританию технологии для создания сети пятого поколения.

По данным американской разведки, Huawei получала финансирование от Народно-освободительной армии Китая, Комиссии по национальной безопасности и третьего отделения государственной разведывательной сети Китая.

Ранее США пригрозили Германии, что ограничат обмен разведывательной информацией, если немецкая сторона продолжит сотрудничать с китайской компанией Huawei при создании телекоммуникационной структуры в стране.

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