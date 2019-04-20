Times: ЦРУ заподозрило Huawei в получении средств от властей Китая

Центральное разведывательное управление США заподозрило китайскую компанию Huawei в получении финансовой помощи от властей Китая, в том числе от разведывательной структуры. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник.

Как сообщает издание, китайская компания планирует поставлять в Великобританию технологии для создания сети пятого поколения. По данным американской разведки, Huawei получала финансирование от Народно-освободительной армии Китая, Комиссии по национальной безопасности и третьего отделения государственной разведывательной сети Китая. Ранее США пригрозили Германии, что ограничат обмен разведывательной информацией, если немецкая сторона продолжит сотрудничать с китайской компанией Huawei при создании телекоммуникационной структуры в стране.