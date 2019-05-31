Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Короткая ссылка
Российской и китайской части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.

Как сообщает РИА Новости, в ходе церемонии строители двух стран установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешной стыковке.

Отмечается, что старт церемонии дали вице-премьер России Юрий Трутнев и заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического и консультативного совета (ВК НПКСК) Шао Хун.

Ранее посол Китая Ли Хуэй в беседе с kp.ru рассказал, что «уже успешно завершилось смыкание железнодорожного моста Тунцзян — Нижнеленинское, и он будет введён в эксплуатацию в течение года».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить