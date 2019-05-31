Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российской и китайской части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.

Как сообщает РИА Новости, в ходе церемонии строители двух стран установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешной стыковке.

Отмечается, что старт церемонии дали вице-премьер России Юрий Трутнев и заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического и консультативного совета (ВК НПКСК) Шао Хун.

Ранее посол Китая Ли Хуэй в беседе с kp.ru рассказал, что «уже успешно завершилось смыкание железнодорожного моста Тунцзян — Нижнеленинское, и он будет введён в эксплуатацию в течение года».