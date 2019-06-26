В Кремле анонсировали встречу Путина и Трампа в Осаке

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RT
Беседа российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 28 июня после первого заседания саммита G20 в Осаке. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
В Кремле анонсировали встречу Путина и Трампа в Осаке
  • Reuters

«Встреча с Трампом проводится в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений. Это помещение нашла американская сторона», — цитирует РИА Новости Ушакова.

По его словам, на встрече главы государств обсудят в том числе Сирию и Украину.

«Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты — тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла, естественно, иранская проблема», — добавил Ушаков.

Ранее в Кремле не исключили проведения отдельной встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке. Как отмечали в Белом доме, Трамп с нетерпением ждёт этой встречи

В США подчёркивали, что президенты, как ожидается, затронут вопросы региональной безопасности, в том числе Иран, Украину и Ближний Восток. 

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