В Белом доме назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20

Представитель Белого дома рассказал, какие вопросы президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить в ходе встречи на саммите G20 в Японии.

«Как ожидается, это будет разговор, который преимущественно будет посвящён вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Ближний Восток», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, как уточняется, стороны могут затронуть вопросы контроля над вооружениями и улучшения отношений Москвы и Вашингтона, ситуацию в Венесуэле.

Ранее в Белом доме подтвердили встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке, который состоится 28—29 июня.