В Белом доме назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20
«Как ожидается, это будет разговор, который преимущественно будет посвящён вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Ближний Восток», — приводит его слова РИА Новости.
Кроме того, как уточняется, стороны могут затронуть вопросы контроля над вооружениями и улучшения отношений Москвы и Вашингтона, ситуацию в Венесуэле.
Ранее в Белом доме подтвердили встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке, который состоится 28—29 июня.