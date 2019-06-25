В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20
При этом отмечается, что в программу Трампа также включены встречи и с другими мировыми лидерами.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя американской администрации, президент встретится в том числе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, лидером России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином.
Саммит пройдёт 28—29 июня.
Точного времени встречи Трампа с Путиным представитель Белого дома не уточнил.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп с нетерпением ждёт встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.