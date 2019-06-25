В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

Короткая ссылка
В Белом доме подтвердили встречу американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке.

При этом отмечается, что в программу Трампа также включены встречи и с другими мировыми лидерами.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя американской администрации, президент встретится в том числе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, лидером России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит пройдёт 28—29 июня.

Точного времени встречи Трампа с Путиным представитель Белого дома не уточнил.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп с нетерпением ждёт встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить