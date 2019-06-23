Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждёт встречи с Путиным в Осаке
- Reuters
«Президент Трамп с нетерпением ждёт встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20 в японской Осаке», — заявил Болтон.
Он также выразил надежду на то, что в ходе трёхсторонней встречи советников по национальной безопасности Израиля, России и США удастся заложить основу для переговоров российского и американского лидеров.
Ранее стало известно, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретится с Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом во время рабочего визита в Израиль, который состоится 24—25 июня.
Встреча будет направлена на урегулирование ситуации в Сирии.