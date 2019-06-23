Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждёт встречи с Путиным в Осаке

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что американский лидер Дональд Трамп с нетерпением ждёт встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.
Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждёт встречи с Путиным в Осаке
  • Reuters

«Президент Трамп с нетерпением ждёт встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20 в японской Осаке», — заявил Болтон.

Он также выразил надежду на то, что в ходе трёхсторонней встречи советников по национальной безопасности Израиля, России и США удастся заложить основу для переговоров российского и американского лидеров.

Ранее стало известно, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретится с Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом во время рабочего визита в Израиль, который состоится 24—25 июня.

Встреча будет направлена на урегулирование ситуации в Сирии.

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