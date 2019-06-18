Патрушев встретится с Болтоном во время рабочего визита в Израиль

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Израиль 24-25 июня с рабочим визитом.
Патрушев встретится с Болтоном во время рабочего визита в Израиль
  • Reuters

Об этом, как сообщает Интерфакс, заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

«24-25 июня Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, помощник президента США Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат обсудят вопросы региональной безопасности», — отметили в ведомстве.

В конце мая в Белом доме заявили, что советник по нацбезопасности США Джон Болтон планирует в июне провести переговоры с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым в Иерусалиме.

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