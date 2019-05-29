В Белом доме анонсировали встречу Болтона и Патрушева в Иерусалиме
«В июне... Джон Болтон... Меир Бен-Шаббат и... Николай Патрушев встретятся в Иерусалиме в Израиле для обсуждения вопросов региональной безопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома.
Ранее сообщалось, что в Палестине отказались от «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, которую предлагают США.
Посол Палестины в России Абдельхафис Нофаль подчеркнул, что для палестинской стороны «Иерусалим — не предмет торга и сделки».