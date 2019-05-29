В Белом доме анонсировали встречу Болтона и Патрушева в Иерусалиме

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Советник по нацбезопасности США Джон Болтон планирует в июне провести переговоры с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом в Иерусалиме.

«В июне... Джон Болтон... Меир Бен-Шаббат и... Николай Патрушев встретятся в Иерусалиме в Израиле для обсуждения вопросов региональной безопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома.

Ранее сообщалось, что в Палестине отказались от «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, которую предлагают США.

Посол Палестины в России Абдельхафис Нофаль подчеркнул, что для палестинской стороны «Иерусалим — не предмет торга и сделки».

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