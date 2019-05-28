В МИД заявили о попытке США навязать «альтернативное видение» БВУ

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали намерение Соединённых Штатов провести в столице Бахрейна — Манаме — 25—26 июня семинар «Процветание во имя мира», в рамках которого будут обсуждаться вопросы ближневосточного урегулирования.

В ведомстве отметили, что в ходе мероприятия в том числе будут затронуты некоторые аспекты экономической части «сделки века», в том числе мобилизация крупных финансовы средств «для реализации масштабных инвестиционных проектов, якобы нацеленных на улучшение жизни палестинцев».

В МИД России также уточнили, что руководство Палестины отказалось от участия в американском «проекте».

«Упорное стремление подменить задачу достижения всеобъемлющего политического решения пакетом экономических «бонусов», размывая принцип создания двух государств для двух народов, вызывает глубокую обеспокоенность», — добавили в министерстве, подчеркнув, что речь в данной ситуации идёт о попытке США навязать «альтернативное видение» палестино-израильского урегулирования.

В заключение там вновь выразили приверженность позиции России о недопустимости отхода от международно-правовой базы ближневосточного урегулирования.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности призвал все страны использовать дипломатию для решения палестино-израильского конфликта.

В апреле Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о готовности провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху без предварительных условий, если она пройдёт в Москве.