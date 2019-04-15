Лидер Палестины заявил о готовности встретиться с Нетаньяху в Москве

Палестинский лидер Махмуд Аббас готов провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху без каких-либо предварительных условий, если она пройдёт в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики.

По его словам, палестинская сторона заявила президенту России Владимиру Путину о готовности к переговорам с Нетаньяху.

«Мы подтвердили президенту Путину нашу готовность и наше желание касательно того, что в любое время... мы будем более чем готовы прийти и сесть и провести переговоры с Нетаньяху в присутствии президента Путина», — заявил аль-Малики.

Он добавил, что в Палестине «готовы говорить с израильтянами без каких-либо условий» до тех пор, пока «приглашение исходит от президента Путина».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его палестинский коллега обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.