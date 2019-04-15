Лидер Палестины заявил о готовности встретиться с Нетаньяху в Москве
- Reuters
По его словам, палестинская сторона заявила президенту России Владимиру Путину о готовности к переговорам с Нетаньяху.
«Мы подтвердили президенту Путину нашу готовность и наше желание касательно того, что в любое время... мы будем более чем готовы прийти и сесть и провести переговоры с Нетаньяху в присутствии президента Путина», — заявил аль-Малики.
Он добавил, что в Палестине «готовы говорить с израильтянами без каких-либо условий» до тех пор, пока «приглашение исходит от президента Путина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его палестинский коллега обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.