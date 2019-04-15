Лавров и глава МИД Палестины обсудили проблематику Ближнего Востока

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики в ходе встречи в Москве обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.
Лавров и глава МИД Палестины обсудили проблематику Ближнего Востока
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении МИД России. 

Малики прибыл в российскую столицу с целью участия в 5-й сессии Российско-арабского форума сотрудничества на министерском уровне.

«В ходе беседы была рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования с упором на развитие ситуации на палестинских территориях, а также задачу скорейшего восстановления палестинского национального единства», — информирует МИД.

На встрече российская сторона подтвердила «принципиальную позицию в поддержку усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе путём создания независимого палестинского государства», которое бы сосуществовало в мире и безопасности с Израилем.

В начале апреля замглавы МИД России Михаил Богданов и палестинский лидер Махмуд Аббас обсудили обострение ситуации в секторе Газа.

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