Лавров и глава МИД Палестины обсудили проблематику Ближнего Востока

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики в ходе встречи в Москве обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

Малики прибыл в российскую столицу с целью участия в 5-й сессии Российско-арабского форума сотрудничества на министерском уровне.

«В ходе беседы была рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования с упором на развитие ситуации на палестинских территориях, а также задачу скорейшего восстановления палестинского национального единства», — информирует МИД.

На встрече российская сторона подтвердила «принципиальную позицию в поддержку усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе путём создания независимого палестинского государства», которое бы сосуществовало в мире и безопасности с Израилем.

В начале апреля замглавы МИД России Михаил Богданов и палестинский лидер Махмуд Аббас обсудили обострение ситуации в секторе Газа.