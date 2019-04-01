Богданов и Аббас обсудили эскалацию напряжённости в секторе Газа

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи 31 марта в Тунисе обсудили обострение ситуации в секторе Газа.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о политике Соединённых Штатов по Иерусалиму и Голанским высотам, грубо нарушающей основу арабо-израильского урегулирования, а также о ряде резолюций СБ ООН, уточнили в МИД России.

В ведомстве также отметили, что Москва подтвердила готовность «оказывать поддержку палестинскому руководству в его усилиях... по реализации законных прав палестинского народа на создание своего независимого государства в границах 1967 года, живущего в мире и безопасности с Израилем».

Ранее сообщалось, что израильские танки обстреляли позиции палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет в сторону еврейского государства.

В течение марта Израиль регулярно наносил удары по территории анклава. В свою очередь, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не исключил проведения масштабной военной кампании.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале RT.