«Играет на руку радикалам»: к чему может привести рост напряжённости на границе Израиля и сектора Газа

Израильские танки обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет в сторону еврейского государства. Весь март Израиль регулярно наносил удары по территории палестинского анклава. Более того, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не исключил проведения масштабной военном кампании. Между тем в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 9 апреля, оппозиция критикует руководство за «слишком мягкий» подход к этой проблеме. По мнению экспертов, политические силы Израиля «играют мускулами» в преддверии голосования, однако подобная риторика усиливает напряжённость в регионе.

31 марта пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о том, что израильские танки нанесли удар по территории сектора Газа. Отмечается, что объектом атаки стали позиции палестинского движения ХАМАС, в руках которого находится власть в регионе. По словам пресс-службы, атака стала ответом на ракетный обстрел израильских территорий.

Ранее израильские военные засекли пуск пяти ракет из сектора Газа, упавших на территории граничащего с ним регионального совета Эшколь. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Ни одна из палестинских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Протесты, ракеты и танки

Обмену ударами между израильтянами и палестинцами предшествовали многотысячные протесты на границе сектора Газа, состоявшиеся 30 марта. Так палестинцы отметили годовщину «Великого марша возвращения» — серии манифестаций против блокады Газы, которые прошли в 2018 году.

В ходе субботней демонстрации вдоль израильской границы, по данным Министерства здравоохранения Газы, израильские солдаты применили оружие, застрелив четверых палестинцев, трое из которых были 17-летними подростками. По меньшей мере 300 человек получили ранения.

В то же время, как сообщает Times of Israel, израильские военные в лице пресс-секретаря Армии обороны Израиля Ронена Манелиса вынуждены были признать, что организовавшее протесты движение ХАМАС «проявило невиданную за минувший год сдержанность». Большая часть палестинцев, по словам израильтян, держались на удалении от заградительных сооружений и лишь немногие вели себя «агрессивно».

С начала марта израильская авиация раз в несколько дней наносит авиаудары по сектору Газа в ответ на запуски ракет и воздушных шаров со взрывчаткой.

Также по теме «Ответим силой»: Нетаньяху прервёт визит в США из-за ракетного обстрела Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху досрочно завершит визит в США и покинет Вашингтон сразу после переговоров с президентом...

Самая мощная израильская атака прошла 15 марта, когда после полёта палестинской ракеты в направлении Тель-Авива вооружённые силы еврейского государства поразили около 100 целей на территории Газы.

Напряжённость на границе Израиля и сектора Газа беспокоит и иностранных наблюдателей. Среди них — исполнительный директор Евровидения Юн Ула Санн. 14 мая в Тель-Авиве должен стартовать этот музыкальный конкурс, а палестинцы продемонстрировали, что их ракеты способны достичь нынешней площадки.

Поэтому 27 марта в интервью норвежскому изданию Aftenposten Санн выразил обеспокоенность по поводу израильско-палестинской конфронтации.

Как сообщило в этот же день турецкое агентство Anadolu, к дежурящим на границе Израиля и сектора Газа израильским военным пришло подкрепление, в том числе танки и иная бронетехника. 28 марта информацию об усилении войск подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также заявил, что Тель-Авив готов к военной кампании против сектора Газа.

«Недавно я распорядился усилить подразделения (Армии обороны Израиля на границе. — RT), предоставить дополнительное вооружение в рамках подготовки к масштабной кампании, — цитирует Нетаньяху Jerusalem Post. — Все израильтяне знают, что если масштабная кампания будет необходима, то мы, исчерпав все другие варианты, проведём её».

В субботу вечером, 30 марта, до начала новых обстрелов с территории Газы Нетаньяху, как сообщает израильский Седьмой канал, заявил, что он готов к «любому развитию событий».

«Подход у нас такой: применяем силу, когда необходимо, и по возможности избегаем войн, необходимости в которых нет», — цитирует телеканал израильского лидера.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Reuters

© Yiannis Kourtoglou

Риторика ястребов

Впрочем, в правительстве Нетаньяху есть те, кто считает курс премьер-министра по отношению к Газе слишком мягким. Так, министр юстиции Аелет Шакед заявила накануне тому же Седьмому каналу, что ХАМАС перестало бояться Израиля, и предложила усилить удары по палестинцам.

Министр юстиции Израиля Аелет Шакед

Reuters

© Amir Cohen

Бывший член кабинета министров Нетаньяху лидер партии «Новые правые» Нафтали Беннетт тоже критикует премьера и предлагает «открыть ворота ада» для ХАМАС. Экс-министр обороны Авигдор Либерман, в свою очередь, предлагает ликвидировать «всех без исключения» лидеров палестинского сопротивления в Газе и, как отмечает русскоязычное израильское издание «Курсор», называет действия Нетаньяху «хроникой капитуляции».

И Беннетт, и Шакед, и Либерман будут участвовать в выборах в кнессет 8 апреля, причём не на стороне партии Нетаньяху «Ликуд». Но наибольшую угрозу израильскому премьеру представляют не они, а оппозиционная «бело-голубая коалиция» во главе с бывшим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.

Также по теме «Разговоры о мирном урегулировании напоминали имитацию»: сектор Газа и Израиль обменялись ракетными ударами Авиация Израиля нанесла удары по 70 целям на территории сектора Газа. Атака стала ответом на ракетный обстрел, проведённый...

Согласно опросам общественного мнения, эта политическая сила может получить столько же мандатов в новом составе парламента, сколько и «Ликуд» — 30, а значит, вполне может попытаться сместить Нетаньяху с поста премьера.

Ганц руководил израильскими вооружёнными силами в 2014 году во время проведения операции «Нерушимая скала» в секторе Газа. Сейчас его политическая сила, к которой также присоединились генерал Габи Ашкенази, предшественник Ганца на посту начальника Генштаба, и генерал Моше Яалон — ещё один бывший начальник Генштаба и экс-министр обороны еврейского государства — активно критикуют Нетаньяху за мягкость в отношении Газы.

Так, на минувшей неделе Ганц заявлял, что ракетные удары по Израилю — свидетельство «банкротства» правительства Нетаньяху. Ранее он обещал, что в случае прихода к власти ужесточит политику в отношении арабского анклава, в том числе вернувшись к тактике убийств лидеров противостоящих еврейскому государству движений. В поддержку этого плана выступил и генерал Ашкенази.

В среду, 27 марта, Ганц, выступая перед своими сторонниками, напомнил, что он и генерал Яалон, проведя успешную операцию в Газе в 2014 году, обеспечили стране «три с половиной года полного спокойствия».

«Сдерживание достигается путём использования силы», — подчеркнул политик.

«Показать мускулы»

Как отметил в интервью RT эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, израильские политики в преддверии выборов стремятся «показать мускулы».

«Однако на самом деле сейчас Израиль боится серьёзных потерь — они станут катастрофой для политиков, которые участвуют в выборах, — отметил в разговоре с RT Балмасов. — Но вполне возможна демонстрация силы с пересечением границы сектора Газа на определенном расстоянии без серьёзного углубления в городские кварталы».

Также, по мнению эксперта, в случае нарастания напряжённости Тель-Авив может увеличить число авиаударов, артиллерийских и танковых обстрелов территорий Газы. К этому израильское руководство толкают как критика со стороны оппозиции, так и ожидания собственных избирателей, которые ориентированы на жёсткую политику в отношении палестинцев.

Предвыборная агитация партии "Ликуд"

Reuters

© Ammar Awad

«Нетаньяху нужно показать, что он ястреб, а не ворона, — утверждает Сергей Балмасов. — И здесь важно не переборщить с возможными потерями. Ведь политические настроения израильтян переменчивы».

По словам ведущего научного сотрудника МГИМО Юрия Зинина, новые удары по Газе «играют на руку Нетаньяху».

«Так он показывает своё влияние, что он контролирует ситуацию», — отмечает эксперт.

Уговоры и насилие

Как сообщают израильские СМИ, на фоне непрекращающихся обстрелов Газы власти соседнего с палестинским анклавом Египта пытаются наладить переговорный процесс между ХАМАС и Израилем. Как сообщает Jerusalem Post, в минувшую среду в Газу во главе египетской делегации прибыл генерал Ахмед Абдель Халек.

Представители боевого крыла ХАМАС

Reuters

© Mohammed Salem

Египтяне пытаются быть посредниками между израильтянами и палестинцами, чтобы наладить мирный диалог. Однако пока их усилия не увенчались успехом. Так, в понедельник, 25 марта, вступило в силу перемирие между еврейским государством и ХАМАС, заключённое при посредничестве Египта, но уже в ночь на вторник израильтяне заявили, что по ним запустили 30 ракет и они ответили авиаударами по Газе.

Тем не менее израильские СМИ активно обсуждают заключение соглашения между Тель-Авивом и Газой при египетском посредничестве, суть которого — прекращение обстрелов Израиля в обмен на ослабление блокады Газы израильскими войсками, восстановление энергоснабжения анклава и получение Газой финансирования от Катара.

Также по теме «На положении оккупированной территории»: почему 25 лет переговоров не привели к становлению палестинского государства 13 сентября 1993 года палестинский лидер Ясир Арафат и премьер-министр Израиля Ицхак Рабин подписали Декларацию принципов о временных...

Однако израильская оппозиция критикует намерения Нетаньяху договориться с ХАМАС, считая, что «террористы» не могут ставить Израилю условия и что своими действиями премьер якобы откупается от «боевиков».

В свою очередь, в самой Газе, если верить заявлениям официальных представителей ХАМАС, не все готовы соблюдать соглашения с Израилем. Согласно обнародованной палестинцами информации, за ударом 15 марта по Тель-Авиву не стояли ни ХАМАС, ни другая крупная группировка «Палестинский исламский джихад». Впрочем, израильские военные считают, что ракеты палестинцы могли запустить непреднамеренно, по ошибке.

«Сейчас многое зависит от того, как будут действовать представители ХАМАС, — считает Сергей Балмасов. — Действия Израиля будут прямо пропорциональны тем угрозам, которые исходят от Газы».

Вместе с тем, по словам эксперта, как будет дальше развиваться ситуация, зависит не только от Тель-Авива и Газы, но и от внешних игроков, которые борются за влияние на ХАМАС, — Турции, Ирана и Катара.

В свою очередь, Юрий Зинин отмечает, что действия Израиля и его союзников, такие как признание Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля, а потом Голанских высот частью этой страны, «играют на руку радикальным силам и усиливают напряжённость» в Палестине.