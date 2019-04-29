Небензя призвал объединить усилия для ближневосточного урегулирования

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности призвал все страны использовать дипломатию для решения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
Небензя призвал объединить усилия для ближневосточного урегулирования
  • Reuters

«Необходима срочная активизация коллективной дипломатии, чтобы не допустить провала усилий, которые предпринимало международное сообщество ради обеспечения условий для реализации единственно жизнеспособного двугосударственного решения в результате прямых переговоров палестинцев и израильтян», — сказал Небензя.

Он отметил роль выездной миссии дипломатов в регион Ближнего Востока в улучшении диалога со сторонами конфликта.

Кроме того, российский постпред предложил подумать о новых согласованных подходах в решении ближневосточного кризиса.

Небензя также ещё раз напомнил о позиции России относительно принадлежности Голанских высот.

«В этом контексте вновь хотим подтвердить, что Голаны, безусловно, являются сирийской территорией, которую Израиль оккупировал в результате войны 1967 года, а спустя 14 лет незаконно аннексировал», — подчеркнул дипломат.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о готовности к переговорам с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Москве.

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