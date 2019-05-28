В Палестине отказались от «сделки века» США

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Посол Палестины в России Абдельхафис Нофаль заявил, что Палестина не пойдёт на «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, которую готовят Соединённые Штаты.
В Палестине отказались от «сделки века» США
  • Reuters

«Когда говорят о сделке века, нам предлагают какую-то странную повестку дня... но мы никогда на это не пойдём», — цитирует его РИА Новости

Он заявил, что Палестине «предлагают превратить временные лагеря палестинских беженцев в какие-то новые города» и предлагают деньги за землю и права.

Нофаль отметил, что руководство Палестины выступает против всех последних инициатив США и Израиля. По его словам, для палестинской стороны «Иерусалим — не предмет торга и сделки».

СМИ сообщали, что администрация Трампа готовит план по урегулированию израильско-палестинского конфликта. По их данным, «текст остаётся в строжайшем секрете».

Ранее палестинский посол в беседе с газетой «Известия» сказал, что «сделка века», которую предлагают США, является отходом от всех международных законов.

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