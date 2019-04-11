ABC: США намерены озвучить план израильско-палестинского урегулирования до конца апреля

Администрация США намерена обнародовать план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, разработанный советником и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом информирует ABC со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп был проинформирован о плане, над которым Кушнер и небольшая «команда по мирному урегулированию» спокойно работали в течение нескольких месяцев», — говорится в тексте.

По словам источников, «сам текст остается в строжайшем секрете, даже в Белом доме его видели только четыре человека из администрации».

Официальные лица, которые знакомы с этом планом, заявили, что «его целью является привлечение нетрадиционного подхода к урегулированию, казалось бы, неразрешимого израильско-палестинского конфликта путём включения в него надежного пакета экономического развития для палестинского народа, а также для учёта политических элементов конфликта».

Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в беседе с газетой «Известия» заявил, что «сделка века», которую предлагают США по ближневосточному урегулированию, является отходом от всех международных законов.