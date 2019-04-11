ABC: США намерены озвучить план израильско-палестинского урегулирования до конца апреля

Короткая ссылка
Администрация США намерена обнародовать план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, разработанный советником и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом информирует ABC со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп был проинформирован о плане, над которым Кушнер и небольшая «команда по мирному урегулированию» спокойно работали в течение нескольких месяцев», — говорится в тексте.

По словам источников, «сам текст остается в строжайшем секрете, даже в Белом доме его видели только четыре человека из администрации».

Официальные лица, которые знакомы с этом планом, заявили, что «его целью является привлечение нетрадиционного подхода к урегулированию, казалось бы, неразрешимого израильско-палестинского конфликта путём включения в него надежного пакета экономического развития для палестинского народа, а также для учёта политических элементов конфликта».

Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в беседе с газетой «Известия» заявил, что «сделка века», которую предлагают США по ближневосточному урегулированию, является отходом от всех международных законов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить