Нетаньяху надеется, что Россия и США найдут общую почву по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном выразил надежду, что России и США удастся на предстоящей встрече в Иерусалиме найти «общую почву» и наметить «путь для движения вперёд».

«Я уверен, что есть возможность как найти общую почву, так и проложить путь для движения вперёд, который бы содействовал безопасности и стабильности в регионе, особенно в Сирии», — заявил Нетаньяху.

Он также поблагодарил Болтона за готовность участвовать в «исторической встрече, на которой встретятся советники по национальной безопасности США, России и Израиля».

«Само то, что встреча на столь высоком уровне между великими державами — США и Россией — проходит здесь, в Израиле, я думаю, беспрецедентно и громко заявляет о месте Израиля среди стран мира, в данном случае — среди двух из величайших государств на земле», — добавил израильский премьер.

Ранее стало известно, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретится с Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом во время рабочего визита в Израиль, который состоится 24—25 июня.

Встреча будет направлена на урегулирование ситуации в Сирии.