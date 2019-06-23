Нетаньяху надеется, что Россия и США найдут общую почву по Сирии
- Reuters
«Я уверен, что есть возможность как найти общую почву, так и проложить путь для движения вперёд, который бы содействовал безопасности и стабильности в регионе, особенно в Сирии», — заявил Нетаньяху.
Он также поблагодарил Болтона за готовность участвовать в «исторической встрече, на которой встретятся советники по национальной безопасности США, России и Израиля».
«Само то, что встреча на столь высоком уровне между великими державами — США и Россией — проходит здесь, в Израиле, я думаю, беспрецедентно и громко заявляет о месте Израиля среди стран мира, в данном случае — среди двух из величайших государств на земле», — добавил израильский премьер.
Ранее стало известно, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретится с Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом во время рабочего визита в Израиль, который состоится 24—25 июня.
Встреча будет направлена на урегулирование ситуации в Сирии.