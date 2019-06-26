Песков допустил возможность отдельной встречи Путина и Трампа на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможности проведения отдельной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.

«Мы не исключаем возможности проведения встречи Путина с Трампом отдельной, с определённым содержанием», — сказал он.

По его словам, никакой подготовки документов к встрече Путина и Трампа не ведётся.

Также Песков ответил на вопрос, возможно ли обсуждение лидерами двух стран темы «сделки века» по Палестине, разработанной США.

«Если американская сторона посчитает это необходимым, то, наверное, она поднимет эту тему», — заявил Песков.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп ждёт возможности встретиться с Путиным на саммите G20 в Осаке.

Представитель Белого дома рассказал, что Путин и Трамп могут обсудить в ходе встречи вопросы контроля над вооружением и вопросы улучшения отношений Москвы и Вашингтона, ситуацию в Венесуэле.