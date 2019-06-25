Болтон заявил о планах Трампа встретиться с Путиным в Осаке

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп ждёт возможности встретиться с главой России Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке.
Болтон заявил о планах Трампа встретиться с Путиным в Осаке
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Трамп ждёт возможности встретиться с президентом Путиным в Осаке, Японии, в ближайшие дни», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал на переговорах в Иерусалиме с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом.

Как отметил Болтон, его встреча с Патрушевым является этапом подготовки к саммиту, где, по его словам, будет обсуждаться схожий набор тем.

Ранее в Белом доме подтвердили встречу американского и российского лидеров на саммите G20 в японской Осаке.

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