Болтон заявил о планах Трампа встретиться с Путиным в Осаке

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп ждёт возможности встретиться с главой России Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Трамп ждёт возможности встретиться с президентом Путиным в Осаке, Японии, в ближайшие дни», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал на переговорах в Иерусалиме с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом.

Как отметил Болтон, его встреча с Патрушевым является этапом подготовки к саммиту, где, по его словам, будет обсуждаться схожий набор тем.

Ранее в Белом доме подтвердили встречу американского и российского лидеров на саммите G20 в японской Осаке.