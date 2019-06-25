Болтон заявил о планах Трампа встретиться с Путиным в Осаке
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Президент Трамп ждёт возможности встретиться с президентом Путиным в Осаке, Японии, в ближайшие дни», — сказал он.
Соответствующее заявление он сделал на переговорах в Иерусалиме с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом.
Как отметил Болтон, его встреча с Патрушевым является этапом подготовки к саммиту, где, по его словам, будет обсуждаться схожий набор тем.
Ранее в Белом доме подтвердили встречу американского и российского лидеров на саммите G20 в японской Осаке.