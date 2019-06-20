Трамп подтвердил намерение встретиться в Путиным на саммите G20
«Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20», — цитирует американского лидера ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны по-прежнему нет информации о возможной встрече Трампа и Путина на полях саммита G20.
Тем не менее, Песков не исключил, что полноформатная встреча двух лидеров может пройти накануне саммита в Осаке.
Саммит G20 пройдёт в японской Осаке 28—29 июня 2019 года.