Трамп подтвердил намерение встретиться в Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.

«Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20», — цитирует американского лидера ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны по-прежнему нет информации о возможной встрече Трампа и Путина на полях саммита G20.

Тем не менее, Песков не исключил, что полноформатная встреча двух лидеров может пройти накануне саммита в Осаке.

Саммит G20 пройдёт в японской Осаке 28—29 июня 2019 года.