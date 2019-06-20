Трамп подтвердил намерение встретиться в Путиным на саммите G20

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Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.

«Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20», — цитирует американского лидера ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны по-прежнему нет информации о возможной встрече Трампа и Путина на полях саммита G20.

Тем не менее, Песков не исключил, что полноформатная встреча двух лидеров может пройти накануне саммита в Осаке.

Саммит G20 пройдёт в японской Осаке 28—29 июня 2019 года.

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