Песков заявил об отсутствии новостей о возможной встрече Путина и Трампа
- РИА Новости
Как уточнил Песков, пока также нет никакой информации о том, состоится ли встреча Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
«У нас пока нет никаких новостей по этой теме. В настоящий момент мы как раз занимаемся формированием графика двусторонних встреч на полях саммита в Осаке. Но по этой теме пока нам сказать конкретно нечего», — сказал он.
Ранее Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита в Японии.