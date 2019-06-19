Песков заявил об отсутствии новостей о возможной встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны нет новостей по поводу возможности встречи американского лидера Дональда Трампа и главы России Владимира Путина на полях саммита G20 в японской Осаке.

Как уточнил Песков, пока также нет никакой информации о том, состоится ли встреча Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

«У нас пока нет никаких новостей по этой теме. В настоящий момент мы как раз занимаемся формированием графика двусторонних встреч на полях саммита в Осаке. Но по этой теме пока нам сказать конкретно нечего», — сказал он.

Ранее Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита в Японии.