Песков заявил об отсутствии новостей о возможной встрече Путина и Трампа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны нет новостей по поводу возможности встречи американского лидера Дональда Трампа и главы России Владимира Путина на полях саммита G20 в японской Осаке.
Песков заявил об отсутствии новостей о возможной встрече Путина и Трампа
  • РИА Новости

Как уточнил Песков, пока также нет никакой информации о том, состоится ли встреча Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

«У нас пока нет никаких новостей по этой теме. В настоящий момент мы как раз занимаемся формированием графика двусторонних встреч на полях саммита в Осаке. Но по этой теме пока нам сказать конкретно нечего», — сказал он.

Ранее Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита в Японии.

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