Песков не исключил встречу Путина и Трампа накануне саммита G20
- Reuters
Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Полноформатная встреча в рамках G20 Путина и Трампа может быть организована даже накануне этого мероприятия», — приводит слова Пескова РИА Новости.
При этом никаких инициатив из Вашингтона Москва не получала, подчеркнул он.
Саммит G20 пройдёт в Осаке 28—29 июня 2019 года.
Ранее Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита в Японии.
В июне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность проведения встречи Путина и Трампа.