Песков не исключил встречу Путина и Трампа накануне саммита G20

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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться и накануне саммита G20, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков не исключил встречу Путина и Трампа накануне саммита G20
  • Reuters

Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Полноформатная встреча в рамках G20 Путина и Трампа может быть организована даже накануне этого мероприятия», — приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом никаких инициатив из Вашингтона Москва не получала, подчеркнул он.

Саммит G20 пройдёт в Осаке 28—29 июня 2019 года.

Ранее Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита в Японии.

В июне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность проведения встречи Путина и Трампа.

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