СМИ: США и Китай готовы на перемирие в торговой войне
Как отмечает издание, соглашение может помочь избежать введения новых пошлин со стороны США.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США введут новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на встречу глав «Большой двадцатки».
В Китае отметили, что не хотят торговой войны, но и не боятся её.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.