СМИ: США и Китай готовы на перемирие в торговой войне

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США и Китай договорились объявить о перемирии в торговой войне во время G20 в Осаке, чтобы возобновить переговорный процесс для урегулирования разногласий, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, соглашение может помочь избежать введения новых пошлин со стороны США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США введут новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на встречу глав «Большой двадцатки».

В Китае отметили, что не хотят торговой войны, но и не боятся её.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.

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