Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
  • Reuters

Корреспондент телеканала CNBC поинтересовался у Трампа о возможности немедленного введения США пошлин в отношении Китая в случае отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20.

«Да, будут», — подтвердил американский президент.

При этом он выразил уверенность, что китайский лидер посетит саммит и они смогут провести двустороннюю встречу.

Ранее Трамп заявил, что определится относительно введения новых пошлин на импорт китайской продукции после саммита G20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить