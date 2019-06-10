Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Корреспондент телеканала CNBC поинтересовался у Трампа о возможности немедленного введения США пошлин в отношении Китая в случае отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20.

«Да, будут», — подтвердил американский президент.

При этом он выразил уверенность, что китайский лидер посетит саммит и они смогут провести двустороннюю встречу.

Ранее Трамп заявил, что определится относительно введения новых пошлин на импорт китайской продукции после саммита G20.