Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
- Reuters
Корреспондент телеканала CNBC поинтересовался у Трампа о возможности немедленного введения США пошлин в отношении Китая в случае отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20.
«Да, будут», — подтвердил американский президент.
При этом он выразил уверенность, что китайский лидер посетит саммит и они смогут провести двустороннюю встречу.
Ранее Трамп заявил, что определится относительно введения новых пошлин на импорт китайской продукции после саммита G20.