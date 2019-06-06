Трамп примет решение о новых пошлинах для КНР после саммита G20
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Трамп говорит, что примет решение о новых пошлинах на продукцию из Китая после саммита G20», — пишет агентство.
#BREAKING Trump says will decide on new tariffs on China after G20 pic.twitter.com/zszftwHuAP— AFP news agency (@AFP) 6 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что Китай с 1 июня в ответ на действия со стороны США введёт таможенные пошлины на американские товары общим объёмом $60 млрд.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.