Трамп примет решение о новых пошлинах для КНР после саммита G20

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять решение о новых пошлинах на товары из Китая после саммита G20.
Трамп примет решение о новых пошлинах для КНР после саммита G20
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Трамп говорит, что примет решение о новых пошлинах на продукцию из Китая после саммита G20», — пишет агентство. 

Ранее сообщалось, что Китай с 1 июня в ответ на действия со стороны США введёт таможенные пошлины на американские товары общим объёмом $60 млрд.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.

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