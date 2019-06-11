МИД Китая ответил на угрозы США ввести новые пошлины

Короткая ссылка
Китай не хочет торговой войны, но и не боится её, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на китайские товары.
МИД Китая ответил на угрозы США ввести новые пошлины
  • Reuters

По его словам, если Вашингтон готов к равноправным консультациям, то дверь Пекина открыта.

«Если США лишь хотят дальнейшей эскалации торговых трений, мы дадим решительный ответ и будем биться до последнего», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока не знает, планирует ли председатель КНР Си Цзиньпин встречаться с Трампом на G20 в Японии.

Ранее американский лидер заявил, что США введут новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на встречу глав «Большой двадцатки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить