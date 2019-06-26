Путин и лидер Египта обсудят на G20 полное возобновление авиасообщения

Президент России Владимир Путин обсудит с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в рамках саммита G20 29 июня в японской Осаке вопрос восстановления полноформатного авиасообщения между странами.

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«На повестке дня — восстановление полноформатного авиационного сообщения между Россией и Египтом», — цитирует Ушакова РИА Новости.

В числе прочего лидеры двух стран планируют обсудить возможность возобновления перелётов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Египет обсудил с властями безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.