Путин и лидер Египта обсудят на G20 полное возобновление авиасообщения
- Reuters
Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«На повестке дня — восстановление полноформатного авиационного сообщения между Россией и Египтом», — цитирует Ушакова РИА Новости.
В числе прочего лидеры двух стран планируют обсудить возможность возобновления перелётов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
В апреле глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Египет обсудил с властями безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.