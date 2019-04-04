Лавров намерен обсудить в Египте безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха

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Глава МИД России Сергей Лавров во время своего визита в Египет намерен обсудить с египетскими властями безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.
Лавров намерен обсудить в Египте безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха
  • РИА Новости

Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

По данным министерства, в Каире Лавров собирается встретиться с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, главой египетского МИД Самехом Шукри, а также с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом.

«Важной темой на переговорах станут вопросы возобновления полноформатного авиасообщения между Россией и Египтом и финализации совместной работы российских и египетских специалистов по обеспечению должного уровня безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, свой рабочий визит в Египет, а также в Иорданию Лавров совершит с 5 по 7 апреля.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Египтом о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве. 

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