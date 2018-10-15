Путин поручил подписать договор о стратегическом сотрудничестве с Египтом

Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Египтом о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании договора между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве», — говорится в распоряжении.

Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри в разговоре с RT рассказал о результатах сотрудничества Москвы и Каира в области обороны и внешней политики.