Шукри рассказал о результатах сотрудничества МИД и Минобороны России и Египта

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри в разговоре с RT рассказал о результатах сотрудничества Москвы и Каира в области обороны и внешней политики.

По его словам, сотрудничество стран в формате «2+2» (встречи министров иностранных дел и обороны России и Египта) доказало свою значимость и имеет конкретные результаты.

Шукри подчеркнул, что стороны проводят постоянные консультации, координируют усилия в целях противостояния вызовам, существующим в Ближневосточном регионе.

«Есть вызовы, связанные с терроризмом, незаконной миграцией... В этом формате затрагиваются двусторонние проблемы — политические, экономические, культурные. Несомненно, военное сотрудничество, отношения и взаимопонимание на уровне министерств обороны способствует укреплению стабильности в регионе и укрепляет способность Египта сохранять стабильность, безопасность и мир в регионе», — пояснил дипломат.

Ранее Шукри назвал некоторые темы переговоров президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси, которые пройдут в Сочи в среду, 17 октября.