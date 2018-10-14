Шукри рассказал о результатах сотрудничества МИД и Минобороны России и Египта

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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри в разговоре с RT рассказал о результатах сотрудничества Москвы и Каира в области обороны и внешней политики.
Шукри рассказал о результатах сотрудничества МИД и Минобороны России и Египта
  • ©MFA Russia Press Service
  • globallookpress.com

По его словам, сотрудничество стран в формате «2+2» (встречи министров иностранных дел и обороны России и Египта) доказало свою значимость и имеет конкретные результаты.

Шукри подчеркнул, что стороны проводят постоянные консультации, координируют усилия в целях противостояния вызовам, существующим в Ближневосточном регионе.

«Есть вызовы, связанные с терроризмом, незаконной миграцией... В этом формате затрагиваются двусторонние проблемы — политические, экономические, культурные. Несомненно, военное сотрудничество, отношения и взаимопонимание на уровне министерств обороны способствует укреплению стабильности в регионе и укрепляет способность Египта сохранять стабильность, безопасность и мир в регионе», — пояснил дипломат.

Ранее Шукри назвал некоторые темы переговоров президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси, которые пройдут в Сочи в среду, 17 октября.

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