Глава МИД Египта назвал темы предстоящих переговоров ас-Сиси и Путина

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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри в беседе с RT назвал некоторые темы переговоров президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси, которые должны состояться в Сочи 17 октября.
Глава МИД Египта назвал темы предстоящих переговоров ас-Сиси и Путина
  • Reuters

«Несомненно, в ходе визита будет обсуждаться вопрос координации усилий, связанных с кризисами в регионе, особенно сирийским кризисом, пути выхода из этой ситуации и избавления сирийского народа от ещё больших разрушений, восстановления Сирии, её суверенитета, независимости, территориальной целостности без ущемления воли сирийского народа», — уточнил он.

Также, по словам министра, в ходе встречи стороны обсудят ситуации в Йемене и Ливии, вопросы борьбы с терроризмом в Ближневосточном регионе.

Основное внимание, как добавил Шукри, будет уделено вопросам двусторонних отношений, в частности в сфере экономики.

«(Будет обсуждаться. — RT) проблема увеличения торгового обмена между двумя странами. Объём торгового оборота достиг внушительной цифры — $6,5 млрд. Мы должны работать над тем, чтобы убирать лишние барьеры в двусторонней торговле, развивать дальнейшее сотрудничество в этой сфере», — заключил дипломат.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретится в среду, 17 октября, в Сочи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

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